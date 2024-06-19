وسط الطبيعة الإيطالية.. أول ظهور لـ"جميلة عوض" بعد زواجها (صور)

في أول ظهور لها بعد حفل زفافها شاركت الفنانة جميلة عوض صورها برفقة زوجها المونتير أحمد حافظ من شهر العسل الخاص بهما.

وأظهرت الصور جميلة وزوجها على متن يخت بإحدى الجزر الإيطالية وسط الطبيعة الخلابة.

وكانت الفنانة جميلة عوض احتفلت بزفافها على المونتير أحمد حافظ الخميس 6 يونيو في قلعة صلاح الدين الأيوبي، بحضور عائلتها وعدد من الأصدقاء من داخل وخارج الوسط الفني.

وارتدت جميلة فستانًا أبيض طويلًا من الدانتيل الرقيق المطرز مفتوح الظهر مع أكمام طويلة أنيقة، أما الطرحة فكانت طويلة من الشيفون المطعم بالدانتيل المطرز، مع تسريحة شعر بسيطة كلاسيكية ومجوهرات ماسية راقية.

أما عن أجواء الحفل فكان ملكيًا بامتياز، حيث موقع الزفاف داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي التاريخية العريقة، وجنبات مسجد محمد علي الملحق بالقلعة بزخارفه الرائعة وأعمدته الرخامية فائقة الجمال، حيث بدأ الحفل بدخولها مع والدها المخرج عادل عوض وهو يسلمها لعريسها مع المزمار البلدي.