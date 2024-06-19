الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس عاطل أشعل النيران فى مركز صيانة سيارات بالسلام

حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه

قررت نيابة السلام الكلية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بإضرام النيران داخل مركز صيانة سيارات كان يعمل به.

كان قد اندلع حريق هائل داخل مركز صيانة سيارات في مدينة السلام أول، ما أسفر عن تدمير أجزاء كبيرة من المبنى ومعدات الورشة.

تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغًا يفيد بالحريق، حيث هرعت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث على الفور للسيطرة على النيران.

وبعد السيطرة على الحريق، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

حيث اعترف عاطل بأنه أضرم النيران داخل المركز نتيجة لمشادة كلامية مع مالك المركز بسبب تزاحم السيارات أمام المركز.

وأفاد المتهم بأن المشادة تطورت إلى مشاجرة جسدية، حيث قام مالك المركز بالتعدي عليه بالضرب، وتسبب في تلفيات بسيارته الخاصة، ما دفعه إلى الانتقام بإشعال النيران داخل المركز.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، فيما لا تزال التحقيقات جارية للوقوف على كل تفاصيل الحادث وملابساته.

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