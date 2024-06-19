النيابة تجري تحقيقات موسعة فى واقعة مصرع مشجعتين للنادي الأهلي بالإسكندرية

كشفت النيابة العامة بالإسكندرية، بعد معاينة مسرح حادث تصادم سيارة بمشجعتي فريق النادي الأهلي أمام استاد برج العرب غرب الإسكندرية، عدم وجود أماكن مخصصة لعبور المشاة وإثبات إضاءة كافية بالطريق المشار إليه من عدمه، كما انتهت من معاينة موقع الحادث، وتبين وقوع الحادث بالطريق السريع أمام بوابات الخروج بإستاد برج العرب، ووجود آثار لإطارات السيارة المتسببة في الحادث ناتجة عن استعمال الفرامل، وقياس طولها لتحديد سرعة السيارة.

الاستماع لشهود العيان

كما استمعت النيابة العامة الي أقوال شهود الواقعة من مشجعى النادى الأهلى الذين كانوا بصحبة الضحيتين وقرروا انهم عقب خروجهم من الاستاد بعد انتهاء مباراة فريقهم، كان عليهم عبور الطريق للجهة الأخرى إستعدادا للعودة إلى القاهرة، وعند محاولة الضحيتين، عبور الطريق صدمتهما السيارة التي كانت مسرعة، وعلى الفور اتصلوا بالاسعاف وشرطة النجدة.

وأضاف الشهود، أن صدمة السيارة دفعت الضحيتين إلى عدة مترات بسبب قوتها، وعندما أسرعوا لنجدتهما فوجئوا بالدماء تنزف من أماكن متفرقة من جسديهما، مؤكدين ان سبب الحادث يرجع إلى عدم وجود إضاءة كافية بالطريق السريع أمام الإستاد.

الأهالي تسليم الجثامين

وتسلم أهالي مشجعتى فريق النادي الاهلي، جثامينهم من مشرحة مستشفي العامرية العام غرب الاسكندرية، عقب انتهاء النيابة العامة من الكشف الطبي علي الجثث لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنهما الي مثواهم الاخير، بعد وفاتهما في حادث تصادم سيارة بالطريق الصحراوي عقب خروجهما من استاد برج العرب بعد انتهاء مباراة النادي الاهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري.

حيث تسلم خال المشجعة الاولي نرجس.ص، والتحرك بها الي محافظة القاهرة، كما تسلمت والده نورهان.ن، جثمان المشجعة الثانية والتحرك بها الي محافظة المنوفيه، الي مسقط رأسهما لدفنهما في مقابر العائلة.

معاينة مكان الحادث

كان قد انتقل فريق من النيابة العامة بالاسكندرية، الي مكان حادث تصادم سيارة بمشجعتين النادي الاهلي بالطريق الصحراوي عقب خروجهما من استاد برج العرب، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الاستاد، وأمرت بندب خبراء الادلة الجنائية لرفع آثار الحادث والدماء، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

التصريح بدفن الجثتى

وقررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع مشجعتان من جماهير النادي الأهلي في حادث تصادم سيارة بالطريق الصحراوي، عقب خروجهما من استاد برج العرب بعد انتهاء مبارة الأهلي والاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري، والتصريح بدفن الجثث بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ علي المتهم ف.ع.ح، سائق سيارة نصف نقل جامبو، لحين ورود تحريات المباحث والسيارة المستخدمة في الحادث وسؤاله عن ملابسات الواقعة وظروفها، والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث لفحصهم، كما أمرت النيابة العامة بإجراء تحليل مخدرات للسائق للتأكد من تعاطيه لأي مواد مخدرة قبل الحادث من عدمه.

بلاغ بمصرع فتاتين

تلقت مديرية امن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد ورود بلاغ من الأهالى بوجود حادث مرورى ومصابين بطريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوى بالقرب من استاد برح العرب.