الوادى الجديد تواصل رفع الرمال المتحركة من الطرق السريعة

أكد المهندس أحمد عبدالرحيم مدير عام الطرق بمحافظة الوادى الجديد، أن المديرية دفعت بالمعدات الثقيلة لتنفيذ حملة لإزاحة الرمال المتراكمة على الطريق الدائري (الخارجة- الداخلة)، والتى تراكمت بسبب الرياح الشديدة، مشيرا إلى أنه تمت إعادة فتح الطريق وضمان سلامة المسافرين على الطريق.

وأغلقت الكثبان الرملية أغلب الطرق الرئيسية بالوادي الجديد، وذلك بسبب الرياح والعواصف الترابية التي ضربت المحافظة علي مدار اليومين الماضيين.

وقالت محافظة الوادى الجديد في بيان لها، إنها دفعت بكل المعدات الخاصة بها، لإزالة الكثبان الرملية من الطرق الرئيسية بسبب الرياح التي تزايدت كثافتها على الطرق السريعة والداخلية، وأدت لانخفاض الرؤية وزحف الرمال على الطرق.

ودائمًا ما تتسبب الكثبان الرملية التى تقع بالقرب من الطرق السريعة بالوادى الجديد في غلقها، وإعاقة الحركة المرورية عليها، وذلك كلما تعرضت المحافظة لموجات من الطقس السيئ؛ مما يؤدي لنشوب الرياح المثيرة للأتربة وزحف الرمال على الطرق.