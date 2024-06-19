الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يورو 2024| كاي هافيرتز يقود هجوم ألمانيا ضد المجر

كاي هافيرتز
كاي هافيرتز

أعلن جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، عن تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة المجر بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

ويقود كاي هافيرتز هجوم منتخب ألمانيا في مباراة الليلة.

تشكيل منتخب ألمانيا لمباراة المجر بـ"يورو 2024"

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش، جوناثان تاه، أنطونيو روديجير، ماكسيميليان ميتلشتيت

وسط الملعب: إلكاي جوندوجان، روبرت أندريش، توني كروس.

الهجوم: جمال موسيالا، كاي هافيرتز، فلوران فريتز.

فيما جاءت دكة بدلاء منتخب ألمانيا على النحو الآتي: "أوليفر باومان، مارك أندري تيرشتيجن، ديفيد روم، فالديمر أنطون، روبين كوش، بنيامين هنريكس، نيكو شكوتلبيرج، إيمري كان، باسكال جروس، دينيز أودناف، ليروي ساني، توماس مولر، كريس فيهريتش، ماكسميليان بيير، نيكولاس فولكروج.

ويسعى المنتخب الألماني، بقيادة المدرب يوليان ناجلسمان، لمواصلة نغمة الانتصارات وتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى، في رحلة البحث عن اللقب الرابع لكأس أمم أوروبا والأول منذ نسخة عام 1996.

ويخوض منتخب ألمانيا هذا اللقاء وسط معنويات مرتفعة للغاية، بعدما حقق فوزًا ساحقًا على اسكتلندا بنتيجة 5-1، في مستهل مشوارهما ببطولة يورو 2024.

في المقابل، يرغب منتخب المجر في تحقيق فوزه الأول بالمسابقة خلال هذا اللقاء، ومصالحة الجماهير الغاضبة، بعد الخسارة على يد سويسرا بنتيجة 1-3 في الجولة الأولى من بطولة يورو 2024.

وفي المجموعة ذاتها، يلتقي منتخب سويسرا بنظيره اسكتلندا، على ملعب "راين إينرجي ستاديون"، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة أمم أوروبا، ويقودها الحكم السلوفاكي "إيفان كروزلياك".

ويأمل المنتخب السويسري، بقيادة المدرب مراد ياكين، في تحقيق انتصاره الثاني، في محاولة لخطف صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى، من أجل تعزيز فرص تأهله للدور التالي من المسابقة.

في حين يريد منتخب اسكتلندا حفظ ماء الوجه وتحقيق نتيجة إيجابية أيضًا ومحاولة تجاوز دور المجموعات، خاصة بعد الخسارة بخماسية من ألمانيا في افتتاحية يورو 2024.

 

كاي هافيرتز منتخب المانيا المجر يورو 2024 مباراة المانيا والمجر

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