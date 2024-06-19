حسن نصرالله: الشهادة عندنا فوز وانتصار وهى ليست هزيمة وموتًا

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، إن الشهادة عندنا فوز وانتصار وهي ليست هزيمة ولا موتًا، وهذه نقطة القوة في جبهات المقاومة وساحاتها، مشيرًا إلى أن أخطر ما يواجهه الكيان الإسرائيلي هو أن من يقاتل في الساحات يحمل هذا الفكر وهذا الإيمان، ولذلك نجد هذا الصبر والرضا عند عوائل الشهداء.

وأضاف نصرالله، اليوم الثلاثاء، خلال كلمة له نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مسيرتنا تملك القدرة على التحمّل في المقاومة وبيئة المقاومة والحشد البشري المجاهد، ورغم فقدها لهؤلاء الشهداء لا تسقط لنا راية ولا موقع ولا يتسلل إلينا وهن أو ضعف بهذه الوقائع التحق طالب سامي عبدالله (الحاج أبوطالب) بالمقاومة.

وأوضح أن أبوطالب بدأ كمقاتل عادي كما الجميع وبدأ يتقدّم بسرعة، وفي بداية شبابه كان قائدًا لمحور صدّيقين وفي عام 1992 كان من فريق الكادر الجهادي الذي غادر إلى البوسنة.

وتابع: "أصبح أبوطالب قبل العام 2000 مسئولًا لمحور بنت جبيل في عمليات المقاومة ومسئول محور خلال حرب يوليو في عام 2006، وبعد ذلك في العام 2016 أصبح مسئولًا لوحدة نصر حتى استشهاده".