الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حسن نصرالله: الشهادة عندنا فوز وانتصار وهى ليست هزيمة وموتًا

حسن نصرالله
حسن نصرالله

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، إن الشهادة عندنا فوز وانتصار وهي ليست هزيمة ولا موتًا، وهذه نقطة القوة في جبهات المقاومة وساحاتها، مشيرًا إلى أن أخطر ما يواجهه الكيان الإسرائيلي هو أن من يقاتل في الساحات يحمل هذا الفكر وهذا الإيمان، ولذلك نجد هذا الصبر والرضا عند عوائل الشهداء.

وأضاف نصرالله، اليوم الثلاثاء، خلال كلمة له نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مسيرتنا تملك القدرة على التحمّل في المقاومة وبيئة المقاومة والحشد البشري المجاهد، ورغم فقدها لهؤلاء الشهداء لا تسقط لنا راية ولا موقع ولا يتسلل إلينا وهن أو ضعف بهذه الوقائع التحق طالب سامي عبدالله (الحاج أبوطالب) بالمقاومة.

وأوضح أن أبوطالب بدأ كمقاتل عادي كما الجميع وبدأ يتقدّم بسرعة، وفي بداية شبابه كان قائدًا لمحور صدّيقين وفي عام 1992 كان من فريق الكادر الجهادي الذي غادر إلى البوسنة.

وتابع: "أصبح أبوطالب قبل العام 2000 مسئولًا لمحور بنت جبيل في عمليات المقاومة ومسئول محور خلال حرب يوليو في عام 2006، وبعد ذلك في العام 2016 أصبح مسئولًا لوحدة نصر حتى استشهاده".

القاهرة الإخبارية حسن نصر الله حزب الله الكيان الاسرائيلي المقاومة الحاج أبو طالب طالب سامي عبدالله

مواد متعلقة

خبير عسكرى: التهديدات الإسرائيلية تجاه لبنان ليست جديدة

باحث: بوتين يحصل على “نصيب الأسد” من زيارته لكوريا الشمالية

أمريكا قد تتخلى عن إسرائيل.. حدة الخلافات تزداد بين واشنطن وتل أبيب

القاهرة الإخبارية: معارك ضارية بين الدعم السريع والجيش السودانى فى أم درمان

حفل استقبال الرئيس الروسى على هامش القمة الروسية الكورية الشمالية

الاحتلال: أضرار بالمنطقة الصناعية فى كريات شمونة جراء إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان

حزب الله يستهدف مقر قيادة اللواء الشرقى 769 فى كريات شمونة

بوتين: مهتمون بتطوير العلاقات الثنائية مع كوريا الشمالية

الأكثر قراءة

عاجل.. 4 قرارات من الأهلى بعد وفاة مشجعتى النادى

الأهلى ينتظر موافقة كولر لتوجيه ضربة قاضية لـ"سيراميكا" وإتمام صفقة زد التبادلية

الأهالى تتسلم جثمانى مشجعتى نادى الأهلى من مشرحة مستشفى العامرية

وظائف شاغرة بهيئة الرقابة على الصادرات.. موعد والمستندات المطلوبة للتقديم

التحريات تكشف وجود إصابات فى جثة مسن عثر عليها بأرض اللواء

أحمد سعد يثير الجدل مجددًا.. القصة الكاملة لفيديو حُماية العيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

جلال حمام

السلام الحائر.. بين نتنياهو والسنوار

علي ترك

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: إسرائيل تواجه تحديات متعددة وتقف فى وجه عدة جبهات

"التخوين" ما بعد حكومة الحرب.. "نتنياهو" لـ"بن جفير": أثبت أنكم لا تسربون أسرارنا

أمريكا وإسرائيل.. لعبة "النفى والتأكيد" تكشف أسرار شحنات الأسلحة