الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يورو 2024| ألبانيا تتعادل مع كرواتيا وتعقد حساباتها للتأهل

احتفال لاعبي ألبانيا
احتفال لاعبي ألبانيا

خطف منتخب ألبانيا تعادلًا قاتلًا من منتخب كرواتيا في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024، بهدفين لكل منهما.

وأنهى منتخب ألبانيا الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدف دون رد.

أحداث الشوط الأول

واستحوذ المنتخب الكرواتي على مجريات اللعب في الشوط الأول ولكن الخطورة الهجومية كانت من نصيب منتخب ألبانيا والذي هدد لاعبوه المرمى الكرواتي بأكثر من فرصة.

وسجل كازيم لاسي، هدف منتخب ألبانيا في الدقيقة 11 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها ياسر أساني من الجهة اليمنى.

واستمرت المحاولات من قبل لاعبي منتخب كرواتيا خلال الشوط الأول لتسجيل هدف التعادل ولكن لم ينجحوا في تهديد المرمى وخرجوا من الشوط الأول بدون أي خطورة تذكر، فيما حاول لاعبو ألبانيا إضافة هدف ثانٍ يؤمنون به تقدمهم.

ولم يسدد لاعبو كرواتيا أي كرة على مرمى ألبانيا في الشوط الأول من 4 محاولات خرجت 3 منها من الملعب، واعترض دفاع ألبانيا تسديدة، مقابل 3 تسديدات من 8 محاولات لمنتخب ألبانيا وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع 4 تسديدات.

واستحوذ لاعبو منتخب كرواتيا على مجريات اللعب بنسبة 61% مقابل 39% لمنتخب ألبانيا.

أحداث الشوط الثاني

واستمر استحواذ لاعبو منتخب كرواتيا على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما ظهرت خطورتهم الهجومية من الدقائق الأولى للشوط، وأجبروا المنتخب الألباني على التراجع لمناطقه في ظل الضغط المكثف الذي شكلوه من البداية.

وضغط لاعبو كرواتيا بقوة من بداية الشوط لتسجيل هدف التعادل والحفاظ على فرصهم في العودة للمباراة.

وسجل أندري كراماريتش هدف التعادل لمنتخب كرواتيا في الدقيقة 74، بصناعة من زميله أنتي بوديمير.

وأضاف كلاوس جاسولا، لاعب ألبانيا، الهدف الثاني لمنتخب كرواتيا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 76 بعدما أخطأ الحارس في إبعاد كرة عرضية وارتطمت بجسد جاسولا وسكنت الشباك.

ولم تتوقف المحاولات الكرواتية لتسجيل الهدف الثالث في الدقائق التالية من عمر الشوط الثاني، وأهدروا العديد من الفرص المحققة، فيما حاول لاعبو ألبانيا تسجيل هدف التعادل.

وسجل كلاوس جاسولا، هدف التعادل لمنتخب ألبانيا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بعدما حول عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء بتسديدة قوية سكنت الشباك على يمين الحارس.

وسدد لاعبو منتخب كرواتيا 4 كرات على مرمى ألبانيا من 19 محاولة خلال أحداث المباراة، وخرجت 6 كرات من الملعب واعترض الدفاع 14 تسديدات، مقابل 6 تسديدات من 13 محاولة لمنتخب ألبانيا وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع 6 تسديدات.

واستحوذ منتخب كرواتيا على مجريات اللعب بنسبة 62% مقابل 38% لصالح فريق ألبانيا.

ورفع منتخب ألبانيا رصيده لنقطة واحدة بعد التعادل في مباراة اليوم، وهو نفس رصيد المنتخب الكرواتي الذي عقد هذا التعادل حسابات تأهله  للدور المقبل في ظل خسارته المباراة الماضية أمام إسبانيا.

كرواتيا البانيا يورو 2024 أمم أوروبا 2024 مباراة كرواتيا وألبانيا

الأكثر قراءة

عاجل.. 4 قرارات من الأهلى بعد وفاة مشجعتى النادى

الأهلى ينتظر موافقة كولر لتوجيه ضربة قاضية لـ"سيراميكا" وإتمام صفقة زد التبادلية

الأهالى تتسلم جثمانى مشجعتى نادى الأهلى من مشرحة مستشفى العامرية

وظائف شاغرة بهيئة الرقابة على الصادرات.. موعد والمستندات المطلوبة للتقديم

التحريات تكشف وجود إصابات فى جثة مسن عثر عليها بأرض اللواء

أحمد سعد يثير الجدل مجددًا.. القصة الكاملة لفيديو حُماية العيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

جلال حمام

السلام الحائر.. بين نتنياهو والسنوار

علي ترك

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: إسرائيل تواجه تحديات متعددة وتقف فى وجه عدة جبهات

"التخوين" ما بعد حكومة الحرب.. "نتنياهو" لـ"بن جفير": أثبت أنكم لا تسربون أسرارنا

أمريكا وإسرائيل.. لعبة "النفى والتأكيد" تكشف أسرار شحنات الأسلحة