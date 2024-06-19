يورو 2024| ألبانيا تتعادل مع كرواتيا وتعقد حساباتها للتأهل

خطف منتخب ألبانيا تعادلًا قاتلًا من منتخب كرواتيا في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024، بهدفين لكل منهما.

وأنهى منتخب ألبانيا الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدف دون رد.

أحداث الشوط الأول

واستحوذ المنتخب الكرواتي على مجريات اللعب في الشوط الأول ولكن الخطورة الهجومية كانت من نصيب منتخب ألبانيا والذي هدد لاعبوه المرمى الكرواتي بأكثر من فرصة.

وسجل كازيم لاسي، هدف منتخب ألبانيا في الدقيقة 11 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها ياسر أساني من الجهة اليمنى.

واستمرت المحاولات من قبل لاعبي منتخب كرواتيا خلال الشوط الأول لتسجيل هدف التعادل ولكن لم ينجحوا في تهديد المرمى وخرجوا من الشوط الأول بدون أي خطورة تذكر، فيما حاول لاعبو ألبانيا إضافة هدف ثانٍ يؤمنون به تقدمهم.

ولم يسدد لاعبو كرواتيا أي كرة على مرمى ألبانيا في الشوط الأول من 4 محاولات خرجت 3 منها من الملعب، واعترض دفاع ألبانيا تسديدة، مقابل 3 تسديدات من 8 محاولات لمنتخب ألبانيا وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع 4 تسديدات.

واستحوذ لاعبو منتخب كرواتيا على مجريات اللعب بنسبة 61% مقابل 39% لمنتخب ألبانيا.

أحداث الشوط الثاني

واستمر استحواذ لاعبو منتخب كرواتيا على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما ظهرت خطورتهم الهجومية من الدقائق الأولى للشوط، وأجبروا المنتخب الألباني على التراجع لمناطقه في ظل الضغط المكثف الذي شكلوه من البداية.

وضغط لاعبو كرواتيا بقوة من بداية الشوط لتسجيل هدف التعادل والحفاظ على فرصهم في العودة للمباراة.

وسجل أندري كراماريتش هدف التعادل لمنتخب كرواتيا في الدقيقة 74، بصناعة من زميله أنتي بوديمير.

وأضاف كلاوس جاسولا، لاعب ألبانيا، الهدف الثاني لمنتخب كرواتيا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 76 بعدما أخطأ الحارس في إبعاد كرة عرضية وارتطمت بجسد جاسولا وسكنت الشباك.

ولم تتوقف المحاولات الكرواتية لتسجيل الهدف الثالث في الدقائق التالية من عمر الشوط الثاني، وأهدروا العديد من الفرص المحققة، فيما حاول لاعبو ألبانيا تسجيل هدف التعادل.

وسجل كلاوس جاسولا، هدف التعادل لمنتخب ألبانيا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بعدما حول عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء بتسديدة قوية سكنت الشباك على يمين الحارس.

وسدد لاعبو منتخب كرواتيا 4 كرات على مرمى ألبانيا من 19 محاولة خلال أحداث المباراة، وخرجت 6 كرات من الملعب واعترض الدفاع 14 تسديدات، مقابل 6 تسديدات من 13 محاولة لمنتخب ألبانيا وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع 6 تسديدات.

واستحوذ منتخب كرواتيا على مجريات اللعب بنسبة 62% مقابل 38% لصالح فريق ألبانيا.

ورفع منتخب ألبانيا رصيده لنقطة واحدة بعد التعادل في مباراة اليوم، وهو نفس رصيد المنتخب الكرواتي الذي عقد هذا التعادل حسابات تأهله للدور المقبل في ظل خسارته المباراة الماضية أمام إسبانيا.