الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع سائق سقطت سيارته من أعلى منطقة جبلية بجوار مصنع أسمنت حلوان

انقلاب سيارة - أرشيفية
انقلاب سيارة - أرشيفية

كشف مصدر أمني عن مصرع سائق إثر سقوط سيارته من أعلى منطقة جبلية بجوار مصنع أسمنت حلوان، وتمكنت قوات الحماية المدنية في القاهرة من استخراج جثمان الضحية عقب احتجازه داخل السيارة.

كانت البداية عندما وردت إشارة لغرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، من النجدة، مفادها سقوط سيارة من أعلي منطقة جبلية، بجوار مصنع أسمنت حلوان.

بالانتقال والفحص تبين سقوط سائق سيارة ووفاته من أعلي منطقة جبلية، واحتجاز الجثمان داخل السيارة.

جار اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

مصرع سائق إثر سقوط سقوط سيارته من أعلى منطقة جبلية مصنع أسمنت حلوان استخراج جثمان الضحية الحماية المدنية بالقاهرة

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