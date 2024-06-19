مصرع سائق سقطت سيارته من أعلى منطقة جبلية بجوار مصنع أسمنت حلوان

كشف مصدر أمني عن مصرع سائق إثر سقوط سيارته من أعلى منطقة جبلية بجوار مصنع أسمنت حلوان، وتمكنت قوات الحماية المدنية في القاهرة من استخراج جثمان الضحية عقب احتجازه داخل السيارة.

كانت البداية عندما وردت إشارة لغرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، من النجدة، مفادها سقوط سيارة من أعلي منطقة جبلية، بجوار مصنع أسمنت حلوان.

بالانتقال والفحص تبين سقوط سائق سيارة ووفاته من أعلي منطقة جبلية، واحتجاز الجثمان داخل السيارة.

جار اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.