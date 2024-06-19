حزب الله يطلق المزيد من القذائف على إسرائيل رغم التحذيرات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن حزب الله اللبناني أطلق وابلًا جديدًا من أكثر من عشرة مقذوفات على شمال إسرائيل، بعد يوم من تحذير إسرائيل من حرب شاملة مع جماعة حزب الله.

وقال الجيش في بيان: "تم تحديد حوالي 15 قذيفة من لبنان باتجاه منطقة كريات شمونة، اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي العديد منها".

وأضاف أن مدفعية الجيش الإسرائيلي أصابت مصادر النيران، مضيفًا أن النيران القادمة لم تتسبب في وقوع إصابات.

قصف إسرائيل هيكلًا عسكريًا لحزب الله

وبحسب وكالة فرانس برس، قال الجيش إن طائراته الحربية قصفت أيضًا هيكلًا عسكريًا لحزب الله في منطقة صور والبنية التحتية في الخيام بلبنان.

قال حزب الله يوم الأربعاء إنه أطلق عشرات صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية على ثكنة في كريات شمونة بشمال إسرائيل ردًا على هجمات العدو الإسرائيلي على يارون والخيام.

وجاء اشتباك الأربعاء بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي عن أنه وافق على خطط عملياتية لهجوم في لبنان.

وقال الجيش في بيان: "كجزء من تقييم الوضع، تمت الموافقة على الخطط العملياتية للهجوم في لبنان والتحقق من صحتها".

وزار المبعوث الرئاسي الأمريكي عاموس هوشستين إسرائيل ولبنان هذا الأسبوع، ودعا إلى وقف التصعيد العاجل على الحدود.

وأدت الاشتباكات بين إسرائيل ولبنان إلى مقتل 473 شخصًا على الأقل في لبنان، معظمهم من المقاتلين، لكن بينهم أيضًا 92 مدنيًا، بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس.

وتقول السلطات الإسرائيلية إن ما لا يقل عن 15 جنديًا و11 مدنيًا قُتلوا في شمال البلاد.

وفي سياق متصل، قالت مجموعات صناعية رائدة، اليوم الأربعاء، إنه يجب اتخاذ إجراءات عاجلة في البحر الأحمر لوقف الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على السفن التجارية، وذلك بعد غرق سفينة ثانية.

وقالت أكبر اتحادات الشحن البحري في العالم في بيان مشترك: "من المؤسف أن يتعرض البحارة الأبرياء للهجوم أثناء أداء وظائفهم، وهي وظائف حيوية تحافظ على دفء العالم وتغذيته وملابسه".