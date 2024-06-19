"الدستور" ترصد وصول أول أفواج الحج لأرض الوطن (صور)

وصل قبل قليل أول أفواج حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة أرض الوطن بعد انتهاء مناسك الحج.

وبدأت مصر للطيران الناقل الوطني جسرها الجوى اليوم الأربعاء؛ لنقل ضيوف الرحمن بعد انتهاء مناسك الحج من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن بتسيير 9 رحلات جوية، وذلك يوم الأربعاء 19 يونيو بواقع 8 رحلات بخط سير جدة- القاهرة 1 رحلة بخط سير الطائف- القاهرة.

وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية وتضامن المنيا وقرعة مجلس الشيوخ ومجلس النواب وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

ومن المقرر أن تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بنقل ما يقرب من 60 ألف حاج من حجاج القرعة والتضامن والسياحة والجمعيات والهيئات المختلفة وحجاج الترنزيت والرحلات الخاصة من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن، وستنتهي مرحلة العودة يوم 5 يوليو 2024.

12 رحلة في ثاني أيام جسر جوي لعودة حجاج

ومن المقرر أن تسير مصر للطيران الناقل الوطني غدا الخميس الموافق 20 يونيو 2024، 12 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام بعد انتهاء مناسك الحج إلى أرض الوطن بواقع، 11 رحلة بخط سير جدة - القاهرة، 1 رحلة بخط سير الطائف - القاهرة.

وذلك لعودة حجاج بعثة وزارة الداخلية والعدل والسياحة والطيران المدني وتضامن الجيزة وقرعة مجلس النواب والقاهرة والجيزة والإسكندرية وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

وصول الحجاج

وصول الحجاج

وصول الحجاج

وصول الحجاج

وصول الحجاج

وصول الحجاج

وصول الحجاج

وصول الحجاج