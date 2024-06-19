ما سر نشر أحمد سعد فيديو "حُمّاية العيد"؟.. مصدر يكشف التفاصيل

شارك الفنان أحمد سعد، جمهوره عبر منصة التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير أثناء استحمامه، معلقًا عليه: "حُمّاية العيد"، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل.

وعلق مصدر مقرب من النجم أحمد سعد على سبب نشره المقطع، مؤكدًا أنه يعتبر الجمهور عائلته ويحب مشاركته كل اللحظات المبهجة في حياته.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الدستور"، أن الهدف من الفيديو هو الترويج للأغنية الجديدة "يا ابن المحظوظة مبروك"، ضمن أحداث فيلم "فاصل من اللحظات السعيدة"، خاصًة أنها لم تلقَ انتشارًا واسعًا كما يحدث مع أغانيه السابقة، فقرر أن يروّج لها على طريقته الخاصة.

سخرية وانتقادات

واعتبر البعض أن سلوك أحمد سعد غير لائق، خاصة أنه ظهر عاريًا خلال المقطع، بينما رأى آخرون أنه تصرّف طبيعي لا يستحق كل هذه الضجة، وتعرض سعد لبعض الانتقادات بسبب استخدام عبارة "حُمّاية العيد" بطريقة ساخرة، معتبرين أنها تقلّل من قيمة العيد الديني.