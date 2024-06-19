موعد مباراة الأهلي والداخلية بدوري نايل 2024

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خوض مبارياته المؤجلة من بطولة دوري نايل، والتي يخوضها خلال الفترة الأخيرة، ليستمر في المنافسة على لقب الدوري والذي حققه في الموسم الماضي.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الداخلية، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري.

وتبحث جماهير النادي الأهلي عن موعد مباراة فريقهم ضد الداخلية بدوري نايل.

موعد مباراة الأهلي والداخلية

ويستضيف الأهلي فريق الداخلية يوم الجمعة المقبل، 21 يونيو في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد السلام.

ويتطلع الأهلي لمواصلة انتصاراته للسعي نحو التقدم أكثر في جدول الترتيب وتقليص الفارق بينه وبين فريق بيراميدز المتصدر، والمصري صاحب المركز الثاني، لمواصلة رحلته في الدفاع عن اللقب الذي حققه في الموسم الماضي.

فيما يأمل فريق الداخلية في تحقيق نتيجة إيجابية والخروج من المباراة بنقطة تعادل على الأقل من أجل البدء في تحسين موقفه بجدول الترتيب والابتعاد عن المنافسة على الهبوط لدوري المحترفين.

وينتظر الجهاز الفني للنادي الأهلي التشخيص النهائي لعمر كمال عبدالواحد، ظهير الفريق، لحسم موقفه النهائي من المشاركة في مباراة الداخلية المقبلة بعد إصابته في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة دوري نايل، الدوري الممتاز، برصيد 39 نقطة جمعها من 17 مباراة حقق الفوز في 12 وتعادل 3 وخسر مباراتين، فيما يأتي فريق الداخلية بالمركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة جمعها بعد خوضه 25 مباراة حقق الفوز في 2 وتعادل في 9 وخسر 14 مباراة.



ويتصدر فريق بيراميدز ترتيب بطولة دوري نايل برصيد 56 نقطة حصدها من 23 مباراة لعبها منذ بداية الموسم، وحقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في 5 وخسر مباراة واحدة فقط.

ويسعى بيراميدز لتحقيق لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه، واللقب الأول له منذ تأسيس النادي، خاصة في ظل سيره بخطى ثابتة منذ بداية الموسم وتصدره جدول الترتيب، ويأمل أن يحقق اللقب بعدما فشل في الفوز بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية والذي خسره أمام نهضة بركان المغربي في 2020.

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