الأمم المتحدة: قلة وجود النساء على طاولات السلطة العالمية تعيق التقدم

قال مسئول كبير في الأمم المتحدة إن عدم وجود النساء على طاولات السلطة العالمية يعيق التقدم في جميع أنحاء العالم.

وقالت أعلى رتبة امرأة في الأمم المتحدة إن قلة وجود النساء على طاولة صنع القرار في جميع أنحاء العالم تعيق التقدم عندما يتعلق الأمر بمعالجة الصراعات أو تحسين الصحة ومستوى المعيشة.

معالجة الصراعات وتحسين الصحة ومستوى المعيشة

وقالت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: "نحن نصف السكان وما نطرحه على الطاولة مهم للغاية وهو مفقود".

وأضافت "أعتقد أن هذا هو السبب وراء سوء مؤشرات التنمية البشرية لدينا، وهو السبب وراء وجود الكثير من الصراعات وعدم قدرتنا على الخروج من الصراعات".

ووفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية، أنه منذ تعيينها في عام 2017، كانت "محمد" صوتًا ثابتًا في التصدي لنقص تمثيل المرأة في السياسة والدبلوماسية وحتى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد ساعدت جهودها في تسليط الضوء على حقيقة أن النساء ما زلن على هامش السلطة في جميع أنحاء العالم؛ وفي العام الماضي، بلغت النسبة العالمية من المشروعات 26.9%، وفقًا للاتحاد البرلماني الدولي السويسري.

وتابعت "محمد" أن "استعراض العضلات وهرمون التستوستيرون" غالبًا ما يهيمنان على طاولات السلطة في جميع أنحاء العالم.

وقالت: "هذا الفوز بأي ثمن - أعتقد أن هذا سيتغير إذا كانت النساء على الطاولة".

وسارعت إلى الاعتراف بأن العالم قد شهد حفنة من القيادات النسائية اللاتي لم يستخدمن مناصبهن للدعوة إلى مزيد من السلام أو حل النزاعات.

وقالت: "الأمر العادل هو أننا نرى النساء في السلطة وهن في بعض الأحيان صورة للرجال".

لكنها وصفت أنه من غير العادل الحكم على النساء على أساس فردي بينما لا يزلن داخل حدود نظام يهيمن عليه الرجال، "نحن لا نحكم على الرجال بهذه الطريقة".

وتأتي تصريحاتها في عام من المقرر أن يصوت فيه عدد أكبر من الناس أكثر من أي وقت مضى، ولكن هناك نقصًا ملحوظًا في عدد المرشحات، ومن بين الدول الـ42 التي ستُجرى فيها الانتخابات هذا العام، هناك عدد قليل منها فقط لديه مرشحات يتمتعن بفرصة معقولة للفوز.

لقد أثبتت بعض هذه الانتخابات بالفعل أنها نقاط مضيئة عندما يتعلق الأمر بتمثيل المرأة؛ وفي وقت سابق من هذا الشهر، انتخبت أيسلندا رائدة الأعمال هالا توماسدوتير رئيسة لها، في حين أصبحت عالمة المناخ اليسارية كلوديا شينباوم في المكسيك مؤخرًا أول رئيسة للبلاد.