رئيس البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر يتفقد محطة بحوث سخا

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز البحوث الزراعية متابعة برنامج إنتاج التقاوي بناء على توجيهات السيد وزير الزراعة السيد القصير، والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أيمن حمودة مدير معهد بحوث البساتين.

زار الدكتور أحمد حلمي رئيس البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، الموقع البحثي بمحطة بحوث سخا للوقوف على ما تم إنجازه للبرنامج الوطني لإنتاج التقاوي، وكان باستقباله الدكتور عادل فياض، والدكتور عبدالفتاح بدر باحثي المحطة، وأعضاء البرنامج.

وقد قاما بالمرور على برنامج البطيخ والباذنجان والكوسة كما أشادا بالهجن المبشرة بالبرامج المنفذة الناتجة من عمل جاد وشاق ومتابعة مستمرة، ويذكر أن البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، طبقا للتعاون مع القطاع الخاص فإن البرنامج قد وقع بروتوكول لإنتاج تقاوي هجين بطيخ البرنس؛ وذلك لزيادة نسبة التغطية لمساحات الخضر المنزعة بتقاوي محلية.

يعتبر هذا التعاون بداية مبشرة لتعاون القطاع الخاص مع المعهد للاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص تحت الإشراف الفني الكامل للبرنامج لإنتاج تقاوي خضر محلية؛ بسعر مناسب وجودة عالية، مما يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج ويعود بالنفع للمنتج والمستهلك.