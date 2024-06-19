الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"وانت رايح المصيف".. كيف تحمي نفسك من الأشعة فوق البنفسجية؟

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يحتاج الجميع إلى التعرض لأشعة الشمس لإنتاج فيتامين د الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم للحصول على عظام أقوى وأكثر صحة، لكن التعرض غير المحمي لأشعة الشمس فوق البنفسجية يمكن أن يسبب ضررًا للجلد والعينين والجهاز المناعي، خاصة إذا كان التعرض بشكل مباشر وطويل خلال أيام الصيف الحار.

كيف يمكنك حماية نفسك من أشعة الشمس الضارة؟، هو ما توضحه "الدستور" في هذا التقرير.

1.  تجنب أسوأ ما في شمس الصيف 

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض (CDC)، يستغرق الأمر 15 دقيقة فقط للإصابة بحروق الشمس، وإحدى أسهل الطرق لضمان بقاءك أنت وعائلتك في مأمن من أشعة الشمس الضارة هي تجنب التعرض المفرط لها في المقام الأول.

قلل من الوقت الذي تقضيه في الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة في الصيف من الظهر حتى الساعة 4 مساءً.

الطريقة الصحيحة لاستخدام واقي الشمس في المصيف

أستاذ الطب الوقائي يحذر من التعرض لأشعة الشمس.. وينصح بـ ارتداء الملابس الغامقة

2. ارتداء الملابس الواقية

احمِ نفسك وعائلتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة بمجموعة متنوعة من الملابس الواقية، مثل القبعات واسعة الحواف، والنظارات الشمسية لحماية عينيك، والسراويل الطويلة، والقمصان ذات الأكمام الطويلة. 

  • الملابس الفضفاضة المصنوعة من القماش المنسوج بإحكام أو ذات الحماية من الأشعة فوق البنفسجية هي الأفضل.
  • الألوان الداكنة أو الزاهية: تمتص المزيد من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة
  • القطن غير المبيض: يحتوي على مادة الليجنين الطبيعية التي تمنع أيضًا الأشعة فوق البنفسجية
  • الساتان أو البوليستر اللامع: توفر الصفات العاكسة حماية إضافية

 

3. استخدمي واقي الشمس

بوضع كريم حماية من الشمس واسع النطاق بمعامل حماية 30 على الأقل على بشرتك بسخاء خلال فصل الصيف والأشهر الأكثر دفئًا، حتى عندما يكون الجو ملبدًا بالغيوم، حيثُ تعمل واقيات الشمس المعدنية على حجب وتعكس الأشعة فوق البنفسجية الضارة لأشعة الشمس.

 

4. احمي عينيك

الشمس لا تضر الجلد فحسب، بل يمكن أن تضر عينيك، أيضًا إنه يغير الحمض النووي، مما قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان الجلد على جفونك، بالإضافة إلى الشيخوخة المبكرة للجلد المحيط.

أشعة الشمس شمس حروق الشمس الأشعة فوق البنفسجية واقى الشمس

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الطريقة الصحيحة لاستخدام واقي الشمس في المصيف

أستاذ الطب الوقائي يحذر من التعرض لأشعة الشمس.. وينصح بـ ارتداء الملابس الغامقة

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