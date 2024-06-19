قاعدة بيانات لـ10 محافظات.. ماذا قدمت مبادرة "صك الأضحية" للمستحقين في عيد الأضحى؟

أطلق التحالف الوطني نشاطه في العمل الأهلي والتنموي في مارس 2022، من أجل تقديم الخدمات للفئات التي تحتاج الرعاية ودعم المستحقين بجميع أنواع المساعدات الإنسانية.

وخلال عيد الأضحى 2024، دشن التحالف الوطني مبادرة صك الأضحية لتوزيع 35 طن لحوم بلدية من الأبقار والجاموس والأغنام، بالإضافة إلى 10 آلاف كرتونة مواد غذائية، وذلك على الأسر المستحقة في 10 محافظات هي: الأقصر، قنا، أسيوط، الفيوم، الجيزة، القاهرة، الغربية، البحيرة، الدقهلية، والشرقية.

قاعدة بيانات شاملة للمستحقين

وفي هذا السياق، قال هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطني، إن مبادرة “صك الأضحية” استهدفت هذا العام، التوسع في توزيع الأضحيات للأسر الأولى بالرعاية، موضحًا أنهم استهدفوا توزيع 35 طن لحوم بلدية بعد ذبحها بمجازر وزارة الزراعة، وتوزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية واستهداف التوزيع علي الأسر الأولى بالرعاية في العشر محافظات السالف ذكرها.

وأشار “عبد الفتاح” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن المؤسسة لديها قاعدة بيانات عن الفئات الأولى بالرعاية والأسر المستحقة للدعم، وبناءً عليه يتم توزيع الأضحيات حيث بدأت هذا العام للعام الثالث على التوالي إطلاق مبادرة صك الأضحية لتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقين فى كل ربوع مصر تنفيذا لأهداف التحالف الوطنى فى تقديم المساعدات الموسمية للمستهدفين فى القرى المستهدفة الأولى بالرعاية.

ونوه “عبدالفتاح” إلى أن هذا العام شهد مضاعفة الخير الواصل للأسر المستحقة في هذه الأيام المباركة من خلال توزيع كرتونة مواد غذائية بالاضافة للحوم الاضاحي حتى تأمن كل أسرة مستحقة جميع احتياجاتها الغذائية طوال ايام عيد الاضحى المبارك وليس فقط تأمين احتياجاتها من لحوم الأضاحي.

وأضاف المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير أن مرحلة صك الأضحية بدأت بمعاينة واختيار عجول الأضاحي البقرى والجاموسى بشكل دقيق لهذا العام من خلال لجان متخصصة ويتم ذبح الأضاحي بحسب التوقيتات الشرعية لذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى إلي عصر آخر أيام التشريق.

دعم أكثر من 25 مليون مستفيد

يذكر أن التحالف الوطني ساعم في دعم أكثر من 25 مليون مستفيد بمساعدات غذائية بكافة أنواعها، و5 ملايين مستفيد من الخدمات الصحية بجانب إتاحة 40 ألف فرصة عمل لذوى الإعاقة، وكان له دور كبير فى دعم طلاب الجامعة غير القادرين وكذلك سداد ديون الغارمات وإطلاق مبادرة ازرع والتى استهدفت 100 ألف من صغار المزارعين لزراعة 150 ألف فدان، وإعادة بناء عدد من مساكن غير القادرين، كل هذا بتكلفة تخطت الـ 12 مليار جنيه.

31 ألف أضحية استقبلتها المجازر

واستقبلت المجازر حوالي 31 ألف أضحية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، وذلك بزيادة حوالي 25% عن عيد الأضحى العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الأضاحي التي استقبلتها المجازر حوالى 24600 أضحية، بحسب الدكتور ممتاز شاهين، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.