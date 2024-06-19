لتوطين صناعة النقل.. مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية يعمل بخامات مصرية بنسبة 100%

نشرت وزارة النقل عددا من الصور لمصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية بالمعصرة، مشيرة إلى أنها تعمل على توطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة الفلنكات.

وأضافت وزارة النقل أن مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية بالمعصرة تم إنشاؤه وتشغيله في إطار سعي الدولة لتعظيم التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى الاتجاه للتصدير بعد تلبية احتياجات السوق المحلي، مشيرة إلى أن المصنع تابع للشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات التابعة لوزارة النقل.

وأوضحت الوزارة أنه تم إنشاء المصنع باستخدام أحدث النظم العالمية وبأيدٍ مصرية لتوطين هذه الصناعة وباستخدام خامات مصرية بنسبة 100%، ويبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع نحو 550 ألف فلنكة سنويا وكان يتم استيراد تلك الفلنكات من الخارج سابقًا وهو ما يمثل عبئا كبيرا، حيث أصبح تكاليف إنتاجها بمصر يوفر 50% تقريبا من تكاليف استيرادها من الخارج.

يذكر أن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل عقد على هامش مشاركته في الاجتماع الأول لوزراء النقل لدول تجمع البريكس المنعقد بسان بطرسبرج بروسيا، سلسلة من اللقاءات المهمة مع وزيري النقل في الإمارات وروسيا ونائب وزير النقل الصيني؛ لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة والتعاون في توطين صناعة النقل.

وزير النقل يبحث مع الإمارات وروسيا والصين توطين الصناعة في مصر

بدأت سلسلة اللقاء بلقاء وزير النقل المصري بالمهندس سهيل محمد المزروعى وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لبحث تدعيم أوجه التعاون الثنائى في قطاع النقل وخاصة في مجال النقل البحري، بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.

حيث بحث الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة مثل مشروعات (أرصفة محطات الروو في شرم الشيخ وسفاجا والغردقة والسخنة وأرصفة محطة السيارات في السخنة (الرورو)، وكذلك التقدم في خدمات وانشطة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات التي يسهم فيها كل من (الشركة القابضة للنقل البحري والبري– الجانب الإماراتي، الجانب السعودي هيئة ميناء الإسكندرية- القطاع الخاص).

كما تطرقت المباحثات إلى آخر المستجدات الخاصة بمشروع مذكرة التفاهم المشتركة بين الجانبين في مجال النقل البحري والموانئ والسلامة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والمخطط توقيعها خلال الفترة القادمة، وكذلك إطار العمل المقترح لتطوير وتدعيم العلاقات المشتركة في مجال النقل لتشمل (وضع اليات للتعاون بين البلدين لتبادل الخبرات والبيانات بهدف تطوير الأداء- التباحث حول سبل تطوير حركة الملاحة التجارية بين موانئ البلدين وتنشيطها والتغلب على أي معوقات- تطوير التعاون في مجال تقديم خدمات لوجستية متكاملة بموانئ البلدين بشكل متكامل- دراسة سبل تطوير مشاريع مشتركة تسهم في تعزيز وتطوير خدمات النقل البحري والموانئ بالبلدين- التعاون في مجال السلامة البحرية بما يسهم في التفعيل الأمثل لكافة الاتفاقيات الدولية المعنية- دراسة المشاركة في دعم تسيير خدمات شحن بحري دولية تخدم حركة التجارة الدولية عبر موانئ الدولتين وموانئ دول أخرى).

مصنع الفلنكات التابع لوزارة النقل لتوطين الصناعة

مصنع الفلنكات التابع لوزارة النقل لتوطين الصناعة

مصنع الفلنكات التابع لوزارة النقل لتوطين الصناعة

مصنع الفلنكات التابع لوزارة النقل لتوطين الصناعة

مصنع الفلنكات التابع لوزارة النقل لتوطين الصناعة

مصنع الفلنكات التابع لوزارة النقل لتوطين الصناعة

مصنع الفلنكات التابع لوزارة النقل لتوطين الصناعة

مصنع الفلنكات التابع لوزارة النقل لتوطين الصناعة

مصنع الفلنكات التابع لوزارة النقل لتوطين الصناعة

مصنع الفلنكات التابع لوزارة النقل لتوطين الصناعة

مصنع الفلنكات التابع لوزارة النقل لتوطين الصناعة

مصنع الفلنكات التابع لوزارة النقل لتوطين الصناعة

مصنع الفلنكات التابع لوزارة النقل لتوطين الصناعة

مصنع الفلنكات التابع لوزارة النقل لتوطين الصناعة

مصنع الفلنكات التابع لوزارة النقل لتوطين الصناعة

مصنع الفلنكات التابع لوزارة النقل لتوطين الصناعة