الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بيان عاجل من محافظة القاهرة بشأن توافر الخبز فى العيد

الخبز
الخبز

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عمل مخابز العاصمة بكامل طاقتها طوال إجازة عيد الأضحى المبارك لضمان توفير الخبز المدعم للمواطنين. 

وأشار إلى عدم تلقي أي شكاوى من نقص الخبز في أي من أحياء القاهرة، مع توافر أرصدة كافية من جميع السلع الأساسية، تشمل الزيت والسكر والأرز واللحوم وأسطوانات البوتاجاز والبنزين والسولار والوقود، لتلبية احتياجات المواطنين.

حملات مكثفة للمراقبة

أوضح المحافظ أن الحملات التموينية التي تنفذها مديرية التموين بالتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والصحة وشرطة المرافق والأحياء ومباحث التموين مستمرة طوال عطلة العيد. وتهدف هذه الحملات إلى إحكام الرقابة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، ومتابعة الأسواق ومنع أي استغلال أو احتكار للسلع. وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

غرفة عمليات لتلقى الشكاوى

أكد ناصر ثابت، مدير مديرية التموين، عمل غرفة العمليات بالمديرية من الساعة 8 صباحًا حتى 9 مساءً لتلقي شكاوى المواطنين على الأرقام التالية: 27420010، 27420025، 27420037، 27420038. ويتم اتخاذ الإجراءات الفورية لحل أي مشكلات.

متابعة توافر الخبز والتأكد من جودته

وأشار مدير التموين إلى أن الحملات التموينية تراقب توافر الخبز بالأسعار القانونية والمواصفات القياسية. كما يتم التأكد من توافر أرصدة الدقيق الكافية للمخابز طوال فترة العيد. وأسفرت الحملات عن تحرير 33 محضرًا لمخالفات تتضمن نقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم الاحتفاظ بالفواتير وبيع سلع تموينية بسعر أعلى من السعر المحدد.

الخبز المواصفات القياسية الدقيق العيد المواطنين الزيت السكر

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