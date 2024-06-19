الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير عسكرى: التهديدات الإسرائيلية تجاه لبنان ليست جديدة

لبنان
لبنان

قال العميد أكرم سريوي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن التوقيع على خطط وهذه الأخبار الدعائية والتهديدات الإسرائيلية تجاه لبنان ليست جديدة، فإسرائيل أعدت عشرات الخطط وأجرت عشرات التدريبات مررًا وتكرارًا لمهاجمة لبنان.

وأضاف سريوي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تستعد بشكل دائم لتوجيه ضربات إلى لبنان لكنها لن تنفذ ذلك، لأن هناك عوامل عديدة رادعة، فنحن سمعنا ما قاله المبعوث الأمريكي عندما زار بيروت بالأمس وأبلغ رسالة تهديد من نتنياهو إلى اللبنانيين إما وقف إطلاق النار في الجبهة الجنوبية وإما الحرب، وبالتالي أبلغه أيضًا رئيس مجلس النواب اللبناني، أن لبنان لا يريد التصعيد أو توسعة الحرب وطلب منه إقناع أصدقائه في إسرائيل بعدم التصعيد وليس لبنان.

وأكد أن لبنان غير راغب في الحرب وغير راغب في التصعيد، هذه جبهة مساندة ضمن ضوابط ولا أكثر من ذلك.

القاهرة الإخبارية التهديدات الإسرائيلية التدريبات لبنان مهاجمة لبنان وقف إطلاق النار

مواد متعلقة

باحث: بوتين يحصل على “نصيب الأسد” من زيارته لكوريا الشمالية

أمريكا قد تتخلى عن إسرائيل.. حدة الخلافات تزداد بين واشنطن وتل أبيب

القاهرة الإخبارية: معارك ضارية بين الدعم السريع والجيش السودانى فى أم درمان

حفل استقبال الرئيس الروسى على هامش القمة الروسية الكورية الشمالية

الاحتلال: أضرار بالمنطقة الصناعية فى كريات شمونة جراء إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان

حزب الله يستهدف مقر قيادة اللواء الشرقى 769 فى كريات شمونة

بوتين: مهتمون بتطوير العلاقات الثنائية مع كوريا الشمالية

اتفاق جديد بين روسيا وكوريا الشمالية فى المجال العسكرى.. "القاهرة الإخبارية" تكشف التفاصيل

الأكثر قراءة

عاجل| 4 قرارات من الأهلي بعد وفاة مشجعتي النادي

الأهلى ينتظر موافقة كولر لتوجيه ضربة قاضية لـ"سيراميكا" وإتمام صفقة زد التبادلية

نهال عنبر عن خبر وفاة محيى إسماعيل: حقك عليا (خاص)

وظائف شاغرة بهيئة الرقابة على الصادرات.. موعد والمستندات المطلوبة للتقديم

بورفؤاد تستقبل زوَّارها فى رابع أيام عيد الأضحى

الأهالي تتسلم جثامين مشجعتي النادي الأهلي من مشرحة مستشفى العامرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

جلال حمام

السلام الحائر.. بين نتنياهو والسنوار

علي ترك

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

"التخوين" ما بعد حكومة الحرب.. "نتنياهو" لـ"بن جفير": أثبت أنكم لا تسربون أسرارنا

أمريكا وإسرائيل.. لعبة "النفى والتأكيد" تكشف أسرار شحنات الأسلحة

اليوم الـ257 للعدوان.. مجازر الاحتلال الإسرائيلى لا تتوقف فى قطاع غزة