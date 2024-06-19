خبير عسكرى: التهديدات الإسرائيلية تجاه لبنان ليست جديدة

قال العميد أكرم سريوي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن التوقيع على خطط وهذه الأخبار الدعائية والتهديدات الإسرائيلية تجاه لبنان ليست جديدة، فإسرائيل أعدت عشرات الخطط وأجرت عشرات التدريبات مررًا وتكرارًا لمهاجمة لبنان.

وأضاف سريوي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تستعد بشكل دائم لتوجيه ضربات إلى لبنان لكنها لن تنفذ ذلك، لأن هناك عوامل عديدة رادعة، فنحن سمعنا ما قاله المبعوث الأمريكي عندما زار بيروت بالأمس وأبلغ رسالة تهديد من نتنياهو إلى اللبنانيين إما وقف إطلاق النار في الجبهة الجنوبية وإما الحرب، وبالتالي أبلغه أيضًا رئيس مجلس النواب اللبناني، أن لبنان لا يريد التصعيد أو توسعة الحرب وطلب منه إقناع أصدقائه في إسرائيل بعدم التصعيد وليس لبنان.

وأكد أن لبنان غير راغب في الحرب وغير راغب في التصعيد، هذه جبهة مساندة ضمن ضوابط ولا أكثر من ذلك.