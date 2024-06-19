تكثيف حملات التوعية لمنع الطلاب والأطفال من السباحة فى الترع بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن تنظيم حملة مكثفة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وستستمر طوال العام لتوعية المواطنين بخطورة النزول للمياه او السباحة بالمناطق غير المعدة لذلك بترعة الابراهيمية ونهر النيل بأسيوط، وبالترع التى تم تبطينها بقرى ومراكز المحافظة، حرصًا على حياة المواطنين والاطفال ومنعًا لحالات الغرق التى تكثر خلال فصل الصيف والأعياد.

يأتي ذلك ذلك ضمن حملة "خليك إيجابى" التى أطلقتها المحافظة لتوعية المواطنين بخطورة بعض العادات والسلوكيات الخاطئة، تنفيذا لتوجيهات الدولة وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.

وأشار المحافظ إلى أنه ومع حلول إجازة عيد الأضحى المبارك تم تكليف إدارة الإعلام بالمحافظة بالتنسيق مع مدير إدارة الرى بأسيوط ووكيل وزارة التربية والتعليم ومدير إدارة التعليم الفنى بالمحافظة بتوحيد الجهود وتنظيم حملة توعية لحث المواطنين، وخاصة الشباب والاطفال بعدم النزول للسباحة فى مياه ترعة الابراهيمية أو نهر النيل أو الترع التى تم تبطينها بقرى ومراكز المحافظة، تجنبًا لحالات الغرق حفاظًا على حياة المواطنين وسلامتهم.

خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين

وذلك من خلال تركيب بانرات ولوحات إرشادية بجوار الترع والخزانات بالمحافظة، مكتوب عليها "ممنوع السباحة" و"خطر الغرق" و"السباحة فى المياه تعرض حياتك للغرق" و"خطر.. مكان غير مخصص للسباحة أو الصيد"، والتنسيق مع إدارة الحماية المدنية وشرطة المسطحات المائية.

وأشاد محافظ أسيوط، بجهود قطاع التعليم الفنى بالمحافظة فى عمل وتصنيع البانرات واللوحات الارشادية بمشاركة معلمى وطلاب مدارس التعليم الفنى بالمحافظة، تحت إشراف محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزاةر التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة، فضلا عن دور المهندس عمر سيف النصر مدير عام رى أسيوط ومهندسى الإدارة بالتعاون مع تنظيم حملات التوعية وصيانة أبواب الخزانات ووضع أبواب وحواجز حديدية لمنع نزول الشباب والأطفال إلى مناطق الخزانات بترعة الإبراهيمية وتركيب لوحات التحذير والمتابعة المستمرة لتلك الأماكن لمنع نزول المواطنين والشباب إلى المياه بتلك المناطق غير المعدة للسباحة أو الصيد، كما وجه الشكر لإدارة إعلام المحافظة على دورها فى تكثيف حملات التوعية من خلال الصفحات الرسمية للمحافظة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وعلى الموقع الإلكترونى للمحافظة، وعلى صفحات المراكز والأحياء.

كما ناشد المحافظ، المواطنين بعدم النزول الى الترع والمصارف وخاصة التى تم تبطينها ضمن المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع والحفاظ على تلك المشروعات التى تعد من مكتسبات التنمية، لافتًا الى ضرورة التنبيه على الشباب والأطفال وطلاب المدارس والجامعات بعدم النزول أو السباحة فى مياه ترعة الإبراهيمية أو مياه النيل وخاصة فى الأماكن غير المعدة لذلك، حفاظًا على حياتهم وسلامتهم ومنعًا للغرق، مشيدًا بالدور الايجابى لوسائل الاعلام والصحافة فى التوعية بخطورة العادات والسلوكيات الخاطئة التى تتنشر بين الشباب والطلاب.

كما أوضح المحافظ، أنه يتابع بصفة مستمرة من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للمحافظة، كافة مظاهر الاحتفال بالعيد بالمراكز والأحياء وجهود حملات إزالة التعديات وحملات النظافة وأعمال صيانة وإطلاح أية أعطال فى شبكات المرافق، عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتفعيل مراكز سيطرة الشبكة الوطنية، وبمتاعبة مستمرة من وزير التنمية المحلية.

كان محافظ أسيوط، قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) و(2135670/ 088) بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي (واتس اب - تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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