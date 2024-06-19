تحرير 52 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على المخابز البلدية بالمنيا

شنت الوحدات المحلية لمراكز المنيا بالتعاون مع الإدارات التموينية والجهات المعنية حملات تموينية رقابية وتفتيشية علي المخابز البلدية؛ للتأكد من ألتزامها بمواعيد التشغيل ومطابقة الخبز المنتج للمواصفات والألتزام بمنظومة الخبز، وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، أسفرت عن ضبط وتحرير 52 مخالفة متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قال محمد عبدالغني، رئيس مركز ومدينه مطاى شمال المحافظة، إنه بالتعاون مع إدارة تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد مدير تموين مطاي ومباحث التموين ومفتشي التموين بالقيام بحملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار تم تنظيم حملة استهدفت ضبط مخالفات المخابز بالمدينة والقرى، حيث شكلت إدارة تموين مطاي لجنة للمرور على المخابز بمطاي وأسفرت الحملة عن تحرير ١٥ محضرا تموينيا جاءت كالتالي: ٤ محاضر نقص وزن و٤ عدم نظافة و٤ عدم إعلان عن الأسعار و١ محضر عدم إعطاء بون صرف و٢ محضر مواصفات بإجمالي ١٥ محضرا، حيث تم تحرير المحاضر بمعرفة راضي عبدالحليم مدير مكتب تموين منبال وعلى حمدي ماهر مدير مكتب تموين البندر.

وأضاف تـاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة، أن الوحدة المحلية بالمركز واصلت أعمال الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، والتأكد من جودة ووزن الرغيف المنتج وحصص الدقيق لكل مخبز، والأسواق العامة، وخلال الحملة تم تحرير 7 مخالفات جاءت علي النحو التالي: محضر واحد عدم مطابقة للمواصفات و2 عدم نظافة أدوات العجن و2 عدم وجود لوحة تشغيل و2 عدم إعطاء بون صرف وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها، مؤكدا أنه يتم استقبال شكاوى المواطنين خلال أيام العيد والتعامل الفوري معها حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.

أكد الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، أن الوحدة المحلية بالمركز بالتعاون مع إدارة التموين تحت إشراف الدكتور أبوالدهب عبدالعظيم مدير إدارة تموين ديرمواس، شكلت حملة تموينية بقيادة عماد محمد مدير الرقابة التموينية بإدارة تموين ديرمواس، وبمشاركة نصر ربيع رئيس قرية نزلة البدرمان، للمرور على المخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم بنطاق قرية نزلة البدرمان أسفرت عن تحرير 30 مخالفة تموينية تنوعت ما بين عدم إعلان أسعار، وإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة الأدوات وميزان.

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