الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحت مظلة التحالف الوطنى.. استمرار مبادرة توزيع لحوم الأضاحى لليوم الرابع

توزيع لحوم الأضاحي
توزيع لحوم الأضاحي

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تواصل جمعية الأورمان، إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهودها في إدخال البهجة على الأسر المصرية الأكثر احتياجًا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تنفيذ مشروع توزيع لحوم الأضاحي على مستوى محافظات الجمهورية.

ولليوم الرابع تستمر جهود جمعية الأورمان، في تحضير وتجهيز الأضاحي وتوزيعها على أهالينا في محافظات الجمهورية.

ونفذت جمعية الأورمان، كأحد أعضاء التحالف الوطني، مرحلة التعبئة والتغليف للحوم الأضاحي في محافظة كفر الشيخ، وذلك تمهيدًا لتوزيعها على المستحقين من الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا.

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