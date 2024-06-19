الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الزراعة": فحص 1500 عينة غذائية ذات أصل حيوانى خلال إجازة عيد الأضحى

فحص الأغذية
فحص الأغذية

أعلن مركز بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم فحص ما يقرب من 1500 عينة غذائية ذات أصل حيواني خلال إجازة عيد الأضحى.

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فحص العينات طبقا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير بضرورة الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين ومتابعة حسن سير العمل الخدمي أثناء العطلة الرسمية لعيد الأضحى المبارك، ومتابعة الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية استمرار معهد بحوث الصحة الحيوانية رابع يوم العيد في متابعة أعمال الفحص التشخيصي والمعملي لتقديم الدور الخدمي للمواطنين، حيث تم فحص واردة من محافظات الجيزة والقاهرة والبحيرة والشرقية والدقهلية وغيرها من محافظات الوجه البحري والقبلي.

وقد تابعت الدكتورة سماح عيد وكيل المعهد للتشخيص المعملي وصحة الأغذية استكمال الفحوص المعملية وإصدار النتائج للمواطنين ومديريات الطب البيطري بمختلف المحافظات وشركات إنتاج الدواجن والمربين بقطاعات الثروة الحيوانية والداجنة، كما تابعت حسن سير العمل.

تتوالى تفقد أذرع معهد بحوث الصحة الحيوانية المعامل الفرعية رابع أيام العيد إلى المعمل الفرعي ببنها، حيث تابعت وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية الدكتورة إيناس عبدالرحمن، سير الأعمال بمعمل بنها الفرعي مع رئيس المعمل الدكتورة ماريونت زغلول، والتقت بعض الباحثين أثناء قيامهم بعملهم.

وأوصت بعمل قوافل علاجية إرشادية باسم معهد بحوث الصحة الحيوانية وعمل مشاريع بحثية مشتركة مع المعاهد البحثية الأخرى لحل المشكلات الحقلية داخل المحافظة،
راجعت اليوم الدكتورة رشا حمزة سيد الأهل وكيل معهد صحة الحيوان للبحوث والبيئة الاستمارات البحثية، وذلك لإعداد اللجنة البحثية لسرعة إنجاز العمل لصالح الباحثين.

الزراعة تفحص 1500عينة غذائية ذات أصل حيواني خلال اجازة عيد

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