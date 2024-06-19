الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صديقة مشجعتي الأهلي المتوفيتين: كانوا يشعرون بالموت قبل المباراة (فيديو)

قالت سها محمد صديقة كل من نورهان ناصر ونرجس صلاح عبر فيديو لايف لـ"الدستور": "صحوني الساعة عشرة الصبح علشان أروح معاهم الماتش، وكنت عاملة حسابي ومعايا التذكرة ومجهزة نفسي، ماما رفضت وقالتلي هيحصلك حاجة ومروحتش معاهم".

وأضافت: "أنها صديقة لهم هم الإثنين وكان عندهم شعور بعدم الراحة وتشائم قبل الذهاب إلى الماتش، ولكنهم  أصروا على الذهاب بسبب انتمائهم للنادي الأهلي".

وكانت لقيت مشجعتا نادي الأهلي، نورهان ناصر ونرجس صلاح، مصرعهما، مساء أمس الثلاثاء، بعد اصطدامهما بسيارة أثناء عبورهما الطريق أمام استاد برج العرب عقب انتهاء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق السيارة المتسبب في الحادث، واحتجازه في قسم شرطة العامرية، عرض السائق على النيابة العامة صباح اليوم، للتحقيق معه في ملابسات الواقعة.

نورهان ناصر نرجس صلاح مشجعتا نادي الأهلي نادي الاهلي الاهلى استاد برج العرب

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