تغطية مباشرة من "القاهرة الإخبارية" للقمة الروسية الكورية الشمالية

قدمت قناة ؛القاهرة الإخبارية" عبر مراسليها في موسكو تغطية مباشرة للقمة الروسية الكورية الشمالية في بوينج يانج.

حيث أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بإقامة حفل استقبال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة الروسية الكورية الشمالية بعد أن وصل أمس الثلاثاء، إلى بيونج يانج في زيارة رسمية لكوريا الشمالية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا مهتمة بتطوير العلاقات الثنائية مع كوريا الشمالية بما يصب في مصلحة البلدين، موضحًا خلال كلمته في حفل استقباله اليوم الأربعاء، على هامش القمة الروسية الكورية الشمالية في بيونج يانج، والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا تشيد بالموقف الكوري الشمالي الداعم لمواقفها في الأزمة الأوكرانية.

وقال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن درة تاج زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كوريا الشمالية هي توقيع وثيقة تعاون استراتيجية بين البلدين، هذه الوثيقة اعتبرت من أبرز الرسائل السياسية التي أراد الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية توجيهها إلى الولايات المتحدة.

وأضاف مشيك، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ وصول الرئيس بوتين مطار العاصمة الكورية، وبدأت الرسائل السياسية تتوجه من قبل الجانبين الروسي والكوري الشمالي إلى الغرب وإلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتمثل في طريقة استقبال بوتين من قبل زعيم كوريا الشمالية، وطريقة ركوب سيارة أوروس الروسية الصنع، والمحادثات الثنائية التي جرت في مطار العاصمة الكورية، بجانب المحادثات الثنائية وتوقيع الوثيقة الأمنية بين البلدين.

وأكد أن هذه الوثيقة ستجبر كوريا الشمالية على الدخول إلى جانب روسيا في حال حدوث أي مواجهة عسكرية بين روسيا والغرب أو بين روسيا وحلف الناتو، الأمر نفسه ينطبق على روسيا في حال حدوث أي مواجهة بين كوريا الشمالية وأي دولة غربية أو دولة من حلف الناتو، موضحًا أن روسيا مضطرة للدخول إلى جانب كوريا الشمالية في أي مواجهة عسكرية.

فيما قال الدكتور محمود الأفندي الباحث في الشئون الروسية، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية هي سابقة تاريخية كبيرة بالنسبة للبلدين وبالنسبة إلى مرحلة وصول إلى عالم متعدد الأقطاب خصوصًا أن روسيا أخطأت كثيرًا بحق كوريا الشمالية عندما طبقت عليها العقوبات تحت ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية وكانت روسيا متجهة غربًا، الآن تحولت روسيا واتجهت شرقًا.

وأضاف الأفندي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك الآن تعاونًا عسكريًا سيعطي لروسيا إيجابيات كثيرة وأيضًا لكوريا الشمالية وستصبحان قوتين متكاملتين تستطيعان الوقوف والصمود أمام هيمنة الولايات المتحدة للانتقال إلى العالم المتعدد الأقطاب.

وأكد أن القوة العسكرية هي أهم شيء للردع، لذلك كوريا الشمالية ستأخذ العيون العسكرية التي كانت تفقدها عن طريق الأقمار الصناعية الآن ستصبح لديها أقمار صناعية تجسسية يمكن أن تصل الصواريخ إلى أهدافها مباشرة، بالإضافة إلى أن روسيا ستمتلك تكنولوجيا جديدة وهي صواريخ أرض أرض وهي قوية جدًا يمكن أن تساعدها كثيرًا في العملية العسكرية الخاصة وفي الردع أيضًا للجانب الأوروبي.