التحريات تكشف وجود إصابات فى جثة مسن عثر عليها بأرض اللواء

دلت التحريات الأولية في واقعة العثور على جثة مسن بجوار مركز شباب أرض اللواء بمحافظة الجيزة، وجود آثار تعذيب وإصابات في أماكن متفرقة على الجثمان.

حيث عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة مسن بجوار مركز شباب أرض اللواء بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن يبلغ من العمر 60 عاما بجوار مركز شباب أرض اللواء.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين وجود جثة شخص، بجوار مركز شباب أرض اللواء بها آثار إصابات، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.