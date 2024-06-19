الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز

أحمد سعد يثير الجدل مجددًا.. القصة الكاملة لفيديو حُماية العيد

أحمد سعد
أحمد سعد

لفت الفنان أحمد سعد الأنظار، مجددًا، بعد نشره فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "حُماية العيد"، احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، إلا أن الفيديو أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين، وانقسمت الآراء حوله بين مؤيد ومعارض.

تفاصيل الجدل

تناول الفيديو ظهور أحمد سعد عاريًا أثناء الاستحمام، وهو يغني أغنيته "مبروك يا ابن المحظوظة"، واعتبر البعض أن الفيديو جريئ ومبالغ فيه، ولا يتناسب مع قدسية العيد، بينما رأى آخرون أنه عمل فني كوميدي خفيف، ولا يستحق كل هذه الضجة.

ردود الأفعال

تعرض أحمد سعد لانتقادات حادة من قبل بعض المتابعين، الذين اعتبروا أن ظهوره عاريًا غير لائق، خاصة في ظل وجود أطفال يتابعونه، كما وجه البعض اتهامات له بالسعي وراء الترند بأي ثمن، دون مراعاة للقيم والعادات والتقاليد.

في المقابل، دافع سعد عن نفسه مؤكدًا أن الفيديو كان بهدف الترفيه وإسعاد جمهوره، وأنّه لم يقصد به أي إساءة، كما حظي الفيديو بتفاعل إيجابي من قبل بعض المتابعين، الذين أشادوا بفكرة الفيديو وخفة ظله.

واقرأ:

أحمد سعد يثير الجدل بفيديو "حماية العيد".. والجمهور: "جينالك في وقت غير مناسب"

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