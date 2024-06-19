مصدر بـ"الجبلاية": الشيبى أخطأ فى اللجوء لمحكمة الكاس قبل قرار لجنة الاستئناف

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، عن أن محمد الشيبي لاعب بيراميدز، أخطأ عندما لجأ لمحكمة الكاس الدولية، قبل صدور قرارمن لجنة الاستئناف برئاسة المستشار محمد عبده صالح، بشأن التظلم الذى قدمه على عقوبة إيقافه لـ6 مباريات.

وواصل المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه كان على "الشيبي" اللجوء لمحكمة الكأس بعد صدور قرار من لجنة الاستئناف.

وفي وقت سابق، قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، إيقاف محمد الشيبي 6 مباريات على خلفية الأزمة بينه وحسين الشحات لاعب الأهلي، وقررت المحكمة معاقبة لاعب الأهلي بحبسه لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 20 ألف جنيه.

أزمة الشيبي والشحات

وتعود الأزمة بين محمد الشيبي وحسين الشحات، عندما قام حسين الشحات بضرب الشيبي خلال مباراة الأهلي وبيراميدز، ورغم محاولات البعض للتدخل والصلح بين اللاعبين، إلا أن محمد الشيبي رفض الصلح وتمسك بحقه، خاصًة بعدما شعر أن العقوبة التى وقعتها لجنة المسابقات على الشحات ضعيفة.