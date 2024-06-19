الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حياة كريمة" تقدم "تروسيكل" وأجهزة كهربائية لبائع غزل البنات بسوهاج (فيديو)

حياة كريمة
حياة كريمة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقرير فيديو، عن قيام مؤسسة "حياة كريمة" في سوهاج أجهزة كهربائية ومواد غذائية ومساعدة مالية ودراجة نارية "تروسيكل" للشاب محمد حسين ابن قرية العقارية بدار السلام جنوبي المحافظة، والمعروف إعلاميًا بـ"صاحب واقعة غزل البنات"، والذي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصير له وهو يلقي بضاعته على الأرض، بعدما يأس وضاق صدره؛ لعدم بيع الحلوى، واحتياج أسرته لبعض المتطلبات البسيطة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأعرب الشاب عن سعادته بما قدمته مؤسسة حياة كريمة له ولأسرته، بعد تداول مقطع الفيديو له، كما قدم بائع غزل البنات الذي كسب تعاطف الملايين عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، كل من قدم له مساعدة مالية أو عينية بعد ظهوره في وسائل الإعلام.

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