الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد العثور على جسم مشبوه.. إخلاء عدة منازل بمدينة نورنبرج الألمانية

ألمانيا
ألمانيا

أخلت الشرطة الألمانية عدة منازل في مدينة نورنبرج جنوبي ألمانيا بسبب احتمال وجود جسم متفجر في أحد المباني السكنية المخصصة لأكثر من عائلة.

وأعلنت متحدثة باسم الشرطة، اليوم الأربعاء، إغلاق المنطقة والطريق المحيط بموقع الحادث.

وطلبت الشرطة من السكان تجنب المرور في هذه المنطقة، ولم تقدم الشرطة بعد تفاصيل إضافية عن الجسم.

وذكرت الشرطة أن شخصًا اكتشف الجسم في المبنى السكني ثم نقله إلى الشارع، حيث يوجد الجسم الآن. وتم استدعاء خبراء متفجرات من مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية بافاريا (تقع بها مدينة نورنبرج).

وتأثر عدد مفرد من المنازل المجاورة بإجراء الإخلاء، وأفادت الشرطة بأنه تم إيواء سكان هذه المنازل داخل إحدى المدارس القريبة غير أن الشرطة لم تتمكن بعد من تحديد عدد الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة شققهم بسبب الجسم المشبوه.

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