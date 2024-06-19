الإثنين.. "المحامين العرب" يطلق الملتقى العربي لمناهضة الاحتلال الإسرائيلي

ينظم اتحاد المحامين العرب، بالتعاون مع دائرة مناهضة الفصل العنصري في منظمة التحرير الفلسطينية، الملتقى العربي لمناهضة الأبرتهايد والاستعمار الإسرائيلي، وذلك بمقر الاتحاد في القاهرة في 24 يونيو الجاري.

ويهدف الملتقى إلى تشكيل ائتلاف عربي لمناهضة الأبرتهايد والإستعمار الإستيطاني على طريق تشكيل الإئتلاف العالمي لمناهضة وإنهاء الأبرتهايد، وتعزيز تحشيد الرأي العام الشعبي والنقابي والسياسي لمواجهة جرائم الإحتلال وسياساته ومحاسبة نظام الأبارتهايد الإسرائيلي.

كما يستهدف تعزيز حالة التضامن المتنامية عالميًا مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، من خلال الدعم والمشاركة الفعالة في كافة حركات التضامن والمناصرة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، والبحث في سبل تفعيل وتعبئة جهود النقابات والاتحادات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني في مواجهة سياسات نظام الإحتلال والفصل العنصري وجرائمه.