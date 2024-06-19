معهد المشورة بالمعادي يطلق ورشة عمل بعنوان "بيت على الصخر"

ينظم معهد المشورة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمعادي برعاية الأنبا دانيال مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمعادي وتوابعها، ورشة عمل للمخطوبين بعنوان “بيت على الصخر”، وذلك في كنيسة مارمرقس المعادي خلال الشهر الجاري.

وتهدف الورشة إلى تدريب المقبلين على الزواج على بناء أسرة بشكل سليم، وكيفيةمواجهة المشكلات وكيفية التعامل مع الأهالي والحفاظ على مشاعر الحب بعد الزواج.

كما تركز ورشة العمل على تعليم المشاركين مهارات حياتية مختلفة، وكيفية بناء علاقة شخصية مع الله تدعم الجانب الروحي لديهم.

في سياق متصل تبدأ الكنيسة صوم الرسل، بداية من الإثنين 24 يونيو 2024، حتى 12 يوليو 2024، أي لمدة 15 يومًا متصلًا.

ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداسات الإلهية خلال فترة صوم الرسل 2024، إذ تقيم الكنائس صلوات القداسات الإلهية طيلة فترة الصوم.

ما هو صوم الرسل؟

وصوم الرسل كان أول صيام صامته الكنيسة المسيحية لأن الرسل صاموا هذا الصيام.

ومدة الصوم متغيرة، ويحدده تاريخ عيد القيامة، بعد 8 أسابيع من عيد الفصح يأتي يوم الأحد لجميع القديسين. في اليوم التالي، الإثنين، يبدأ صوم الرسل. يستمر الصوم حتى 12 يوليو عيد الرسولين بطرس و‌بولس وقد تصل مدة الصوم إلى 42 يومًا.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

وتصوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أول يوم إثنين بعد عيد العنصرة حتى 4 أبيب حسب التقويم القبطي، بينما الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تبدأ الصوم أيضًا من أول يوم إثنين بعد عيد العنصرة حتى 29 يونيو، لكن مجلس حمص، الذي عقد عام 1946، اختصر الصيام ببدء الصيام في 26 يونيو.