سماع دوى انفجارات بشكل مكثف.. "إكسترا نيوز" ترصد الوضع الميدانى فى رفح الفلسطينية

كشف محمد عادل، مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، عن آخر التطورات على الجانب المصري من معبر رفح.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء: "على الصعيد الميدني لا يزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عملياتها العسكرية في مختلف أرجاء وأنحاء قطاع غزة ومن بين القطاع مدينة رفح الفلسطينية لا يزال نسمع دوي الانفجارات بشكل مكثف، وكذلك نرى تصاعدا للدخان.

وأضاف أن هذه الانفجارات والغارات الجوية المستمرة والمتوالية، وكذلك القصف المدفعي المستمر والمتوالي في مدينة رفح الفلسطينية بخلاف ما ذكرنا من عمليات عسكرية ومن استهدافات قامت بها قوات الاحتلال الاسرائيلي يعني واستهداف الحجر والبشر في مختلف قطاع غزة.

وأكد أنه منذ قليل قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف وتدمير ما يقرب من 70% من معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وتدمير نحو 70% من المباني ومن البنيات الموجودة داخل معبر رفح من الجانب الفلسطيني.