بعد اشتباك بحرى.. الفلبين تطالب الصين بتعويضات

قال مسئولون عسكريون في الجيش الفلبيني، إن خفر السواحل الصيني "نهب" أسلحة ودمر قوارب فلبينية خلال اشتباك وقع في بحر الصين الجنوبي الأسبوع الجاري، ما دفع مانيلا إلى أن تطلب من بكين دفع تعويض وإعادة الأسلحة.

وقال رئيس أركان الجيش الفلبيني، روميو برونر الابن، متحدثا عن القوات الصينية في إحاطة صحفية اليوم الأربعاء: "ليس لها أي حق أو سلطة قانونية لخطف عناصرنا وتدمير السفن الفلبينية التي تعمل في نطاق منطقتنا الاقتصادية الخالصة.. إنها تتصرف مثل القراصنة"، حسب ما ذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء.

وقال رئيس القيادة الغربية الفلبينية في الجيش الفلبيني، ألفونسو توريس الابن، إن أفراد خفر السواحل الصيني اعتلوا "على نحو غير قانوني" ظهر قوارب فلبينية مطاطية خلال مهمة فلبينية لإعادة الإمداد يوم الإثنين في نقطتها العسكرية بسكند توماس شول.

وأضاف أنهم استولوا على الأسلحة التي عثروا عليها في القوارب الفلبينية وفككوها.

وتابع: "لقد نهبوا الأسلحة"، مشيرا إلى أن الطاقم الصيني "ثقب عمدا" القوارب الفلبينية المطاطية خلال المواجهة.