الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الزراعة" تنشر التوصيات الفنية لمزارعي محصول الخوخ خلال شهر يونيو

الخوخ
الخوخ

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الخوخ مراعاتها، خلال شهر يونيه: 

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: أهم العمليات 

-التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأشجار الصغيرة والكبيرة.
-جمع القواقع وجميع الصدف الخاص بها أثناء البيات الصيفي وحرقها.
- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.
-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.
- استكمال برنامج جمع الثمار في الأصناف المبكرة ومتوسطة النضج.
-جمع الثمار المصابة بذبابة الفاكهة والتخلص منها خارج المزرعة بالحرق أو دفن هذه الثمار لأنها مصدر للعدوة من محصول لآخر.
-حماية الثمار من العصافير عن طريق عمل أجراس من السلك لتخويف العصافير حتى وعدم الإفتاك بالمحصول.
ثانيا: التسميد
ا-الأشجار التي تروى بالغمر.
-الأشجار عمر سنة إلى عامان يتم إضافة 150 سم سلفات نشادر أو نترات نشادر.
-يتم إضافة 100 جم سماد مركب للأشجار أقل من 4 سنوات و300جم للأشجار الكبيرة.
-يتم إضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 300 جم.
ملحوظة يكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوما بمعدل 2 تسميد في الشهر.
ثانيا: تسميد أشجار الخوخ التي تروى بالتنقيط
الرية الأولى - يضاف 2ك سلفات نشادر.
الرية الثانية - يضاف 2ك سماد مركب 19 – 19 – 19.
الرية الثالثة - يضاف 2ك سلفات بوتاسيوم.
يضاف 2لتر حامض هيوميك مرة في الشهر.
يضاف1لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يوما بتبادل مع 1 لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوما.

التسميد الورقي

ملحوظة يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر ويكون في حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار ويكرر ويتم كما يأتي 300 جم حديد مخلبي + 150 جم زنك مخلبي +150 جم منجنيز مخلبي +75جم ماغنسيوم + 50 جم بوركس + 200 جم يوريا (لرفع كفائة الامتصاص).

ثالثا: برنامج الري 

السنة الأولى 25 لتر/ الشجرة.
السنة الثانية 35 لتر/ الشجرة.
السنة الثالثة 45 لتر/ الشجرة.
السنة الرابعة 50 لتر/ الشجرة.
السنة الخامسة وأكبر من ذلك 55:45 لتر/ الشجرة.

رابعا: برنامج المكافحة 

-مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب.

لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة -سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة - موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة.

-فحص ثقوب خروج البراعم لمكافحة حفار ساق الخوخ في البداية قبل انتشار الإصابة واستخدام الباسودين بمعدل 3سم / التر ماء.

-مقاومة ذبابة الفاكهة برش اكتلك بمعدل 1.5سم / اللتر ماء.

-مقاومة جعل الخوخ.

-مقاومة ظاهرة موت الأطراف بأي مبيد فطري مثل كوسيد بمعدل 3جم لكل لتر ماء.

الزراعة نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الخوخ خلال شهر

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