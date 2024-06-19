الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النيابة تأمر بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة عقار بولاق المنهار

انهيار عقار
انهيار عقار

باشرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، التحقيق في واقعة انهيار شرفة منزل فى بولاق أبو العلا لكشف ملابسات الواقعة بالكامل، والذى أسفر عن إصابة 4 سيدات.

وأمرت النيابة بالاستعلام عن صحة السيدات التي تعرض للإصابة لسؤالهم حول الواقعة وظروفها وملابستها، وانتداب لجنة من خبراء الادلة الجنائية  لفحص العقار والتأكد من خروج تصريح بهدمه من عدمه، واستدعاء مالك العقار لسؤاله حول الواقعة.

كان 4 سيدات بينهم سيدة حامل أصبن بعد سقوط شرفة منزل بالطابق الثانى بميدان سيدى سعيد فى بولاق أبو العلا وتم نقلهن إلى المستشفي.

حيث تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع إصابات نتيجة لسقوط شرفة منزل على سيدات فى بولاق أبو العلا، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الي المكان وتبين سقوط شرفة منزل بميدان سيدي سعيد بالطابق الثاني اثناء جلوس 4 سيدات به مما نتج عنها اصابتهم جميعن ومن بينهم سيدة حامل أصيبت بكسر في الحوض وانخفاض بنبض الجنين ونقلوا جميعا الي المستشفي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

محكمة جنوب القاهرة بمباشرة التحقيق في واقعة انهيار شرفة منزل انهيار شرفة منزل فى بولاق أبو العلا اصابة 4 سيدات الاستعلام عن صحة السيدات

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