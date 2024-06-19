الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز

باحث: بوتين يحصل على “نصيب الأسد” من زيارته لكوريا الشمالية

محمود الأفندي
محمود الأفندي

قال الدكتور محمود الأفندي، الباحث في الشئون الروسية، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية هي سابقة تاريخية كبيرة بالنسبة للبلدين وبالنسبة إلى مرحلة وصول إلى عالم متعدد الأقطاب، خصوصًا أن روسيا أخطأت كثيرًا بحق كوريا الشمالية عندما طبقت عليها العقوبات تحت ضغوطات الولايات المتحدة الأمريكية وكانت روسيا متجهة غربًا، الآن تحولت روسيا واتجهت شرقًا.

وأضاف الأفندي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن كوريا الشمالية الآن هناك تعاون عسكري سيعطي لروسيا إيجابيات كثيرة وأيضًا لكوريا الشمالية وسيصبحان قوتين متكاملتين تستطيعان الوقوف والصمدود أمام هيمنة الولايات المتحدة للانتقال إلى العالم المتعدد الأقطاب.

وأكد أن القوة العسكرية هي أهم شيء للردع، لذلك كوريا الشمكالية ستأخذ العيون العسكرية التي كانت تفقدها عن طريق الأقمار الصناعية الآن سيصبح لديها أقمار صناعية تجسسية يمكن أن تصل الصواريخ إلى أهدافها مباشرة، بالإضافة إلى روسيا ستملك تكنولوجيا جديدة وهي صواريخ أرض أرض وهي قوية جدا يمكن أن تساعدها كثيرًا في العملية العسكرية الخاصة وفي الردع أيضًا للجانب الأوروبي.

القاهرة الإخبارية بوتين كوريا الشمالية روسيا الولايات المتحدة تعاون عسكري

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