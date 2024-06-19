شركات الشحن: يجب اتخاذ إجراءات فى البحر الأحمر لوقف هجمات الحوثيين

قالت مجموعات صناعية رائدة، اليوم الأربعاء، إنه يجب اتخاذ إجراءات عاجلة في البحر الأحمر لوقف الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على السفن التجارية، وذلك بعد غرق سفينة ثانية.

تعرض البحارة الأبرياء للهجوم أثناء وظائفهم

وقال أكبر اتحادات الشحن البحري في العالم في بيان مشترك: "من المؤسف أن يتعرض البحارة الأبرياء للهجوم أثناء أداء وظائفهم، وهي وظائف حيوية تحافظ على دفء العالم وتغذيته وملابسه".

وأضاف البيان: "هذه الهجمات يجب أن تتوقف الآن، وندعو الدول ذات النفوذ في المنطقة إلى حماية بحارتنا الأبرياء والتهدئة السريعة للوضع في البحر الأحمر".

كما أكد عمال الإنقاذ يوم الأربعاء أن ناقلة الفحم “Tutor” المملوكة لليونان، والتي هاجمها المسلحون الحوثيون في البحر الأحمر الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر لرويترز إن السفينة تعرضت للقصف بصواريخ وزورق مفخخ يتم التحكم فيه عن بعد.

وتساعد القوات البحرية الأمريكية البحارة المنكوبين الذين تم إنقاذهم من ناقلة البضائع السائبة المملوكة لليونان والتي تعرضت لهجوم من قبل الحوثيين في البحر الأحمر الأسبوع الماضي.

وتم نشر قوات بحرية دولية لتقديم الدعم الدفاعي بشكل أساسي للسفن التي لا تزال تبحر عبر البحر الأحمر، لكن الهجمات زادت بشكل كبير.

وقالت مصادر في صناعة التأمين لرويترز يوم الأربعاء إن هناك قلقا متزايدا بشأن استخدام الحوثيين للقوارب الهجومية دون طيار.

وقال مصدر في الصناعة: "من الصعب الدفاع ضدهم وربما أكثر فتكاً عندما يضربون خط الماء". "لقد تسببت الصواريخ - حتى الآن - بشكل أساسي في إحداث أضرار على سطح السفينة والبنية الفوقية للسفن".

وحسب وكالة الأنباء، قالت مصادر في صناعة التأمين إن أقساط التأمين الإضافية ضد مخاطر الحرب، المدفوعة عندما تبحر السفن عبر البحر الأحمر، قد اقتربت من 0.7% من قيمة السفينة في الأيام الأخيرة من حوالي 1% في وقت سابق من هذا العام.

وأضافوا أنه مع غرق سفينة ثانية والخسائر المحتملة الناجمة عن ذلك، فمن المرجح أن ترتفع الأسعار، مما يضيف مئات الآلاف من الدولارات من التكاليف الإضافية لكل رحلة.