بعد اعتذار نهال عنبر.. أول تعليق لـ محيى إسماعيل على شائعة وفاته

علق الفنان محيي إسماعيل، على الشائعة المتداولة حول وفاته مؤكدًا "أنا على قيد الحياة".

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور" متابعًا: "لا أدري لماذا ظهرت هذه الشائعة، ولا أعلم لماذا كتبت الفنانة نهال عنبر هذا الخبر عبر صفحتها الرسمية، ولكن أنا بخير وكل سنة وأنتوا طيبين".

وتابع: "متقلقوش عليا أنا بخير ودي مجرد شائعات، وأنا في بيتي وبحتفل بالعيد وكله تمام".



خبر وفاة الفنان محيي إسماعيل

واعتذرت الفنانة نهال عنبر للفنان محيي إسماعيل عن الخطأ الذي وقع من قِبل مديري صفحتها الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لنشرهم خبر وفاة النجم الكبير محيي إسماعيل، نتيجة تداوله عبر عددٍ من المواقع الإلكترونية، وهو الأمر الذي أحدث ربكة في الوسط الفني.