زيادة أعداد صكوك الأضاحى بأوقاف الوادى الجديد لـ119

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، عن زيادة أعداد صكوك الأضحية هذا العام، من خلال تبرع المواطنين بأموالهم للمساهمة في الأضاحي التي تشتريها وزارة الأوقاف.

وقال الدكتور مختار دياب، مدير عام مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، اليوم الاربعاء، إن أعداد الصكوك هذا العام بلغت 119 صك أضحية، وذلك بعد الإقبال الكبير على الصكوك من أهالي مراكز ومدن الوادي الجديد.

وأضاف دياب، أن الراغبين في تبرع الصكوك، توجهوا بالذهاب إلى أقرب مسجد تابع لمديرية الأوقاف ومن خلال أئمة المساجد، ويتم تسلم إيصال رسمي معتمد من وزارة الأوقاف، ويرشح رب الأسرة ابنًا أو فتاة من أبنائه لتسلم الصك لتربية الجيل الجديد على سُنة التبرع، والمشاركة في أعمال الخير.

وأوضح أن من أهم مزايا صكوك الأوقاف أنها بدون أي مصروفات إدارية أو غيرها، فكامل ثمن الصك يصل لحومًا للمستحقين بعزة وكرامة أينما كانوا دون تعريض أي منهم للتصوير أو طلب حديث أو كلمة منه، حيث توصل وزارة الأوقاف الأمانة التي هي حق لهم إليهم حيثما كانوا في منظومة محكمة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظين.

وكانت وزارة الأوقاف، قد أعلنت عن نجاح مديرية الأوقاف بمحافظة الوادى الجديد، فى تحقيق مبيعات صكوك أضاحٍ أعلى من إجمالي ما حققته العام الماضي، لتصبح بذلك من ضمن أولى ثلاث مديريات تتجاوز مبيعات صكوك أضاحي العام الماضي، وهي مديريات أوقاف: (أسيوط - الوادي الجديد - شمال سيناء).

من جانبه أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مشروع صكوك الأضاحي، أطلقته وزارة الأوقاف في 2015 لتعظيم نفع الأضحية، حيث يتم من خلاله توزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية.

وأكدت وزارة الأوقاف، استمرار الدولة في تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي، فضلًا عن إطلاقها مشروع صكوك الإطعام، وذلك في إطار جهودها في توفير حياة كريمة للمواطنين.