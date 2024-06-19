الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أمريكا قد تتخلى عن إسرائيل.. حدة الخلافات تزداد بين واشنطن وتل أبيب

نتنياهو وبايدن
نتنياهو وبايدن

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن التصريحات الصادرة عن سيناتور أمريكي التي طالب واشنطن باستخدام نفوذها لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، هي ليست المرة الأولى لذات السيناتور الذي يخرج في مثل هكذا هجوم على إسرائيل، ففي 11 من مايو الماضي، كان هناك تغريدة على موقع إكس يقول فيها بأن دخول إسرائيل إلى رفح عسكريا يجب أن ينهي ويوقف كل المساعدات العسكرية التي تقدم إلى إسرائيل.

وأضافت أبو شمسية، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا السيناتور يقول بأنه يجب على واشنطن استخدام نفوذها للضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب، وهذه الإبادة الجماعية ويجب وقف إمدادات إسرائيل بالمساعدات والذخائر العسكرية وتحديدًا لما يجري من حرب التجويع في القطاع غزة. 

وأوضحت أن هذه التصريحات تأتي قبل زيارة بنيامين نتنياهو إلى مجلس الشيوخ لإلقاء كلمة في الكونجرس لإلقاء كلمة أمام النواب، والحديث أيضا ربما يقرأ إسرائيليًا أن هذا يعمق ويكشف هذا الخلاف والتوتر في العلاقات بين الإدارة الأمريكية وبين الحكومة الإسرائيلية، وخاصة أن مقطع الفيديو الذي نشره أمس نتنياهو ليس عبثيًا لا في توقيته ولا حتى في مضمونه، حيث قال بأنه كان قد خاطب بلينكن في زيارة الثامنة الأخيرة إلى إسرائيل والتي انقضت قبل أيام بأنه يجب عليه تحريك ملف المساعدات العسكرية التي تصل إلى إسرائيل، وعدم تجميد هذه المساعدات ورد عليه بلينكن بقوله بأنه سيعمل جاهدًا على إزالة كل هذه الخناقات لتمرير هذه الصفقة.

وتابعت: "انتهى مقطع الفيديو بقوله بأنه في الحرب العالمية الثانية ريئس الوزراء البريطاني تشيرشيل كان قد توجه للولايات المتحدة وقال لهم أعطونا الأدوات وسننجز هذه المهمة.. أما أنا أقول للولايات المتحدة أعطونا الأدوات اللازمة وسننهي هذه المهمة بأسرع وقت ممكن".

القاهرة الإخبارية سيناتور أمريكى جولة المراسلين إنهاء الحرب الإسرائيلية قطاع غزة رفح الحرب العالمية الثانية

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