المصريون يواصلون الاحتفال بعيد الأضحى فى جميع المحافظات (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو، يرصد مواصلة الشعب المصري الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في كل محافظات الجمهورية.

حيث يواصل الشعب المصري، الاحتفال بجميع المحافظات في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وشهدت الحدائق داخل المحافظات إقبالا كبيرا من الزائرين منذ اليوم الأول لعيد الأضحى.

كما خرج المواطنون إلى الشواطئ ونهر النيل وركوب السفن والمراكب النيلية.

وحدد مجلس الوزراء موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى للموظفين في القطاع الحكومي، التي بدأت 15 يونيو الجاري، وذلك للعاملين في أجهزة الدولة المختلفة والمصالح الحكومية.

وحصل الموظفون في القطاع الحكومي على 6 أيام إجازة رسمية مدفوعة الأجر، على أن تستمر أعمال الامتحانات وفق المواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.

وبالنسبة للقطاع الخاص، تنتهي إجازة عيد الأضحى يوم 20 يونيو الجاري، وفق ما حددت وزارة العمل بالنسبة للعاملين في المصالح الحكومية، والوزارات، وشركات قطاع الأعمال العام.