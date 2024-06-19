الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتخب كرواتيا يتأخر بهدف أمام ألبانيا في يورو 2024

كرواتيا ضد ألبانيا
كرواتيا ضد ألبانيا

تأخر منتخب كرواتيا أمام ألبانيا بهدف مقابل لا شيء، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

هدف ألبانيا جاء في الدقيقة 11 عن طريق كازيم لاسي بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها ياسر أساني من الجهة اليمنى.

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وجاء تشكيل كرواتيا كالآتي:

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش

خط الدفاع: يورانوفيتش، ستوالو، جفارديول، بيريسيتش

خط الوسط: مودريتش، بروزوفيتش، كوفاسيتش

خط الهجوم: ماير، بيتكوفيتش، كرامريتش

بينما جاء تشكيل ألبانيا كالآتي:

حراسة المرمى: ستراكوشا

خط الدفاع: هيساي، أجيتي، ديمستي، ميتاج

خط الوسط: رمضاني، أسلاني، برجامي

خط الهجوم: أساني، ميناج، كاظم

 

منتخب كرواتيا يبحث عن الفوز أمام ألبانيا

ويأمل المنتخبان في تحقيق نتيجة إيجابية لوضع قدم في الأدوار الإقصائية بالتأهل عن المجموعة التي سماها المتابعون بمجموعة الموت، والتي تضم أيضًا حامل لقب النسخة الماضية إيطاليا، إضافة للمنتخب الإسباني.

ويدخل منتخب كرواتيا هذا اللقاء بمعنويات منخفضة، بعدما خسر أمام إسبانيا بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من المسابقة، لذلك يبحث عن انتصاره الأول في يورو 2024 وتخطي عقبة دور المجموعات تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، من أجل تعزيز فرص تأهله للدور التالي من المسابقة.

ويطمح المنتخب الكرواتي في تحقيق إنجاز الفوز بأول لقب كبير خلال تاريخه، بعد أن وصل لنهائي ونصف نهائي كأس العالم، بقيادة أسطورته لوكا مودريتش الذي يخوض بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة في مسيرته.

وخسر منتخب ألبانيا، بقيادة المدرب البرازيلي سيلفينيو، على يد إيطاليا بنتيجة 1-2، في الجولة الافتتاحية من المسابقة، التي أقيمت على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".

لذلك يريد المنتخب الألباني مصالحة الجماهير الغاضبة، وتحقيق فوزه الأول رغم صعوبة الأمر؛ نظرًا لقوة الخِصم الكرواتي، أملًا في تعزيز فرصه في أن يكون أحد أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث وتتأهل للدور التالي على الأقل.

ويتواجد منتخب كرواتيا في المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي تضم منتخبات ألبانيا، إسبانيا وإيطاليا.

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