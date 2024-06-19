الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نجاح كبير فى أول أيام عرض مسرحية "العيال فهمت" بطولة رنا سماحة

الفنانة رنا سماحة
الفنانة رنا سماحة

أعربت الفنانة رنا سماحة عن سعادتها بنجاح عرض أول أيام مسرحية "العيال فهمت"، ضمن عروض عيد الأضحى على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب بمنطقة وسط البلد، بحضور كامل العدد.

وأعربت "سماحة" عن سعادتها وحماسها لعرض المسرحية وتشوقها لمقابلة الجمهور على المسرح في الأيام المقبلة.


أحداث مسرحية "العيال فهمت"

ومسرحية "العيال فهمت" هي عرض كوميدي غنائي، وتدور أحداث مسرحية "العيال فهمت" حول كابتن طيار توفيت زوجته ولديه منها 8 أولاد ويعيش معه شخص أمين عليهم ويربيهم في غيابه خاصة أنهم لديهم احتياجاتهم الكثيرة ومع الوقت يكتشف الأب أن هذا الشخص لا يستطيع تحمل مسئولية تربية الأولاد ولا يستطيع احتواءهم معظم الأوقات ولا تلبية طلباتهم فيجعله يقوم بالأعمال المنزلية فقط ويأتي لأولاده مربية ومن هنا تبدأ الأحداث فهي مربية تفهم التربية جيدًا وتأخذ الأولاد لمنطقة آمنة.

 

شخصية رنا سماحة في المسرحية

تشارك الفنانة رنا سماحة في بطولة العرض المسرحي الكوميدي الموسيقي "العيال فهمت" من إخراج شادي سرور، وإنتاج البيت الفني للمسرح "المسرح الكوميدي" الذي يتولى إدارته الفنان ياسر الطوبجي.

وتقدم رنا نفس الشخصية التي قدمتها الفنانة  جولي أندروز في الفيلم العالمي "The Sound of Music"، ونفس الشخصية قدمتها أيضًا من قبل الفنانة صفاء أبوالسعود في مسرحية "موسيقى في الحي الشرقي" عام 1971، ولكن رنا سماحة مؤكد ستقدمها بطريقتها وبأدائها وخفة ظلها، كما أنها ستغني في العمل عددًا من الأغاني التي كتبها الشاعر طارق علي، فهي مطربة ذات صوت رائع ومميز.

آخر أعمال رنا سماحة

يذكر، أن آخر أعمال رنا سماحة كانت من خلال مشاركتها في مسلسل رحيل بثلاث رباعيات والذي تم عرضه في رمضان 2024، ويخوض بطولته الفنانة ياسمين صبري، وتم عرضه على إحدى القنوات الفضائية غير المصرية وحقق تفاعلًا كبيرًا من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت أسماء الرباعيات على النحو الآتي: فداك، رحيل، بين طريقين، وأعربت رنا سماحة عن سعادتها بتلك المشاركة وهذه الرباعيات الذي تألقت بها.

شخصية رنا سماحة في المسرحية رنا سماحة في المسرحية أحداث مسرحية العيال فهمت الفنانه رنا سماحه رنا سماحة

مواد متعلقة

البطريرك شاهدًا على 30 يونيو.. البابا تواضروس الثانى: مرسى كان مغيّبًا.. وعدلى منصور قامة تليق بمصر.. وبــ«السيسى» اعتدل الميزان

"الحقوق المتعلقة بالمال" موضوع خطبة الجمعة 31 مايو 2024

حصاد وزارة العمل.. مصر خارج الملاحظات الدولية لعام 2024.. والحوار الاجتماعي يستكمل مناقشات "قانون العمل"

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

الحصاد الأسبوعى لوزارة العمل.. الوزير يلقى كلمة أمام الرئيس لتجديد العهد بمواصلة التقدم فى مجال العمل

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

"سابني أربي العيال وارح يحب".. سيدة تطلب الطلاق بمحكمة الآسرة لخيانة زوجها

الأكثر قراءة

عاجل| 4 قرارات من الأهلي بعد وفاة مشجعتي النادي

الأهلى ينتظر موافقة كولر لتوجيه ضربة قاضية لـ"سيراميكا" وإتمام صفقة زد التبادلية

نهال عنبر عن خبر وفاة محيى إسماعيل: حقك عليا (خاص)

وظائف شاغرة بهيئة الرقابة على الصادرات.. موعد والمستندات المطلوبة للتقديم

بورفؤاد تستقبل زوَّارها فى رابع أيام عيد الأضحى

الأهالي تتسلم جثامين مشجعتي النادي الأهلي من مشرحة مستشفى العامرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

جلال حمام

السلام الحائر.. بين نتنياهو والسنوار

علي ترك

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

"التخوين" ما بعد حكومة الحرب.. "نتنياهو" لـ"بن جفير": أثبت أنكم لا تسربون أسرارنا

أمريكا وإسرائيل.. لعبة "النفى والتأكيد" تكشف أسرار شحنات الأسلحة

اليوم الـ257 للعدوان.. مجازر الاحتلال الإسرائيلى لا تتوقف فى قطاع غزة