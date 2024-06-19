الليلة.. مفاجأة فى حفل تامر حسنى بكفرالشيخ

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخم اليوم الأربعاء، في أحد فنادق كفر الشيخ.

وأعلن تامر حسني عن مفاجأة الحفل، حيث يدخل من وسط الجمهور، مشيرا إلى أنه يعمل على التحضيرات لذلك الحفل منذ وقت طويل وإنه متشوق لرؤية الجمهور.

أحدث أعمال الفنان تامر حسنى

ويستأنف تامر حسني تصوير أحدث أعماله السينمائية والذي يحمل اسم ري ستارت، هذ الفيلم هو التعاون الثاني بين الثنائي تامر حسني وهنا الزاهد، بعد نجاح فيلم بحبك.

كما يتعاون تامر من خلال الفيلم للمرة الثالثة مع المخرجة سارة وفيق، بعد تحقيقهما نجاحا كبيرا من خلال فيلمي مش أنا، عام 2021، وبعده فيلم تاج عام 2023.

واختار تامر حسني الوجوه الجديدة سيد أسامة "ميكا" الذي حقق نجاحًا في رمضان الماضي لينضم إلى فريق الفيلم، ووصفه منذ أيام عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: ميكا الوجه الجديد العسل أبو دم خفيف انضم لأسرة فيلم ريستارت.

فيلم ريستارت ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية، ويتعاون فيه تامر حسني مع مجموعة من الفنانين؛ أبرزهم محمد ثروت وهنا الزاهد، وهو من إخراج سارة وفيق، ويعتبر هذا التعاون الثاني بين الثنائي تامر حسني وهنا الزاهد.