القاهرة الإخبارية: معارك ضارية بين الدعم السريع والجيش السودانى فى أم درمان

قال عثمان الجندي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من أم درمان، إن هناك تقارير صحافية أشارت إلى حرق أكثر من ٥٠ قرية بولاية شمال دارفور، والمعارك ما زالت محتدمة في عدة ولايات وتحديدًا ولاية شمال دارفور والعاصمة الخرطوم، وكذلك ولاية الجزيرة، مشيرًا إلى أن الجيش السوداني حقق تقدمًا كبيرًا على ميليشيا الدعم السريع في ولاية الجزيرة وكبدها خسائر في الأروح والعتاد.

وأضاف الجندي، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ميليشيا الدعم السريع ارتكبت مجزرة في الهدى بولاية الجزيرة راح ضحيتها أكثر من 20 مواطنًا وعدد كبير من الاصابات، وفي جنوب الخرطوم شهدت اشتباكات عنيفة جدًا ما بين الجيش وميليشيا الدعم، حيث كبد الجيش الدعم السريع خسائر كبيرة جدًا في الأرواح والعتاد، كطما هادجمت قوة من الدعم السريع سلاح الإشارة ولكن الجيش تمكّن من صد هذا الهجوم.

وتابع: "وفي مدينة أم درمان شنت معارك في منطقة أمبدة غرب أم درمان حلق طيران الجيش السوداني واستهدفت تجتمعات وأهدافًا للدعم السريع، وكان هناك أيضًا قصف متبادل بين والجيش والدعم السريع".

