إحالة طبيب بوحدة صحية فى الوادى الجديد للتحقيق

قرر الدكتور هشام بكر هارون وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، خصم ثلاثة أيام من طبيبين بوحدات (ذخيرة؛ عين عيش) بمركز بلاط لإخلالهما بواجبهما الوظيفى خلال رفع درجة الاستعداد، وإحالة طبيب وحدة البشندى بمركز بلاط للشئون القانونية للتحقيق لعدم التواجد أثناء المرور على الوحدة.

جاء ذلك خلال جولة وكيل وزارة الصحة علي الوحدات الصحية بمركز ومدينة بلاط للاطمئنان علي جاهزية وسير عمل الوحدات الصحية، حيث وجه بالتنسيق مع ادارة الصيدلة وادارة التموين الطبى للاستعاضة الفورية للأدوية والمستلزمات الطبية وخاصة ادوية الطوارئ والتنسيق مع الإدارة الهندسية لإصلاح الإضاءة بوحدة الزيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة اصلاح سيارة الإسعاف الخاصة بوحدة الزيات.

كما أكد هارون، استمرار عمل الفرق الطبية للمبادرات الرئاسية والقوافل المجانية بأماكن التجمعات والمتنزهات العامة أثناء احتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، والتى تهدف تهدف إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين في كل الفئات العمرية.