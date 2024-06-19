الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزالة 38 حالة تعدٍ ومخالفات بناء خلال إجازة عيد الأضحى بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز المنيا، من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي دون ترخيص طوال أيام إجازة عيد الأضحي المبارك، حيث تمكنت من رصد وإزالة 38 حالة تعد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين.

وقال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة مغاغه شمال المحافظة، إنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالتصدى بكل حزم لجميع صور التعديات ووقفها وإزالتها في المهد، ونفذت الوحدة المحلية بالمركز حملة لإزالة وإيقاف تعديات البناء المخالف بالمدينة والقري تحت إشراف حسن محمد السيد نائب رئيس المركز وبحضور أحمد، سمير رئيس مجلس قروي ابا وحسن عبدالله رئيس حي شرق أسفرت عن إزالة وإيقاف عدد ٦ حالات تعد بالبناء علي أرض زراعية بحي شرق وقرية ابا، كما تم التحفظ علي بعض من أدوات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضح اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة بني مزار، أن الوحدة المحلية بالمركز إدارة الإشغالات والإزالات قامت بالتفتيش على حالات مخالفات البناء وإيقافها واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث عبدالله ربيع رئيس قرية القيس بإزالة ثلاث حالات تعد على أرض زراعية بقرية القيس علي مساحة قيراطين تقريبا، كما قام رضا المريوطى رئيس قرية بنى صامت ومسئولى الإزالات والتنظيم بإزالة حالة تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية بقرية منشأة الشيخ فضل ولاية التعاون الزراعي عبارة عن حفر لبشة على مساحة ٢٠٠ متر مربع تقريبًا وتمكن سالم زغلول رئيس قرية الحسينية وإدارة إلازالات والتنظيم بالوحدة ومسئول الزراعة والإصلاح وإدارة الإزالات والتنظيم بالوحدة، بحضور هانى الخولى نائب رئيس المركز وعبدالله ربيع رئيس الوحدة المحلية بالقيس وجمال ربيع وكيل إدارة التفتيش الإدارى بالمركز وعمرو حمدى القائم بأعمال سكرتير الوحدة بالحسينية ومحمد أدهم مدير الإزالات والإشغالات بالمركز من إزالة حالة واحدة عبارة عن حفر لبشة بأرض أبودربالة حوض الميرزا وتم ردمها على مساحة ١٨سهما تقريبا بدون اسم للمرة الثانية، كما تم اليوم فك شدة خشبية لأعمدة خرسانية دور أرضي بأرض القصبى حوض النجيلة على مساحة ١٥سهما تقريبا، كما قام أعضاء الإزالات والإشغالات بالحسينية بوقف حالة مبان مخالفة بأعلى برج عزت ٣ قصبى وطرد العمال.

وأضاف محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة مطاي، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي قامت بإزالة ٥ حالات تعد عبارة عن ١ حالة بحي غرب المدينة على الأرض الزراعية، و٢ حالة تعد بحي شرق المدينة، و٢ حالة تعد بقطاع بردنوها، بحضور محمود إبراهيم مساعد رئيس المركز وتحت إشراف ربيع عبدالعظيم وفضل الجبالى والدكتور هشام حسانين نواب رئيس المركز، بالتعاون مع جهات الولاية، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، أنه ضمن الموجة ٢٢ للإزالات قامت الوحدة المحلية بالمركز تحت إشراف حسن صلاح رئيس الوحدة القروية بنى موسى وامام نجيب رئيس قرية أتليدم بإزالة عدد ٦ حالات تعد بمدينة أبوقرقاص وبقرية بنى موسى وقرية أتليدم مركز أبوقرقاص على أراض زراعية والتحفظ على معدات البناء. 

وأعلن الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، أن الوحدة المحلية بالمركز تحت إشراف مصطفى عبده نائب رئيس المركز قامت الوحدة المحلية بقرية بني حرام بقيادة محمد عبدالحميد رئيس القرية والأجهزة المعاونة وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بإزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية في المهد بمساحة 3 قراريط بقرى (اسمو العروس، تانوف، الناصرية) وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأكد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية أوقفت وإزالة ٢ حالة تعد بناء مخالف بدون ترخيص بـ “حي غرب " المدينة بمساحة ٥٧٠ مترا وتم التحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لمنع انتشار العشوائيات، وذلك خلال خلال حملة تحت إشراف الدكتور عبدالظاهر حسن نائب رئيس المدينة ووليد فرحان رئيس الحى وايهاب محمود سكرتير الحى وفنى التنظيم كما تم إيقاف أعمال بحى شمال المدينة تحت إشراف محمود ثابت نائب رئيس المركز والمدينة ومحمود حسين رئيس حي شمال ومصطفى حكم سكرتير حى شمال وأيمن حسانين رئيس حي جنوب وجمال سخى مدير الأمن والعمليات ومهندسي وفني حي شمال حملة تم خلالها إيقاف أعمال مخالفه بشارع عثمان وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير جميع الإجراءات القانونية.

كما رصد قسم التنظيم التابع للوحدة المحلية لقرية نزلة حسين ٦ حالات تعد على أرض زراعية، وغيرها من ممتلكات الدولة وتم إيقاف أعمال الحفر وإزالة حوائط بالدور الأرضي بمساحه ٤ قراريط تقريبا وأيضا تم رصد وإزالة حالتي تعد على أرض إصلاح زراعي لحوائط وأعمدة على مساحه قيراط و١٢ سهما بالبرجاية وفي الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان، كما تمت إزالة حالة على مساحة ١٨ سهما على أرض إصلاح زراعي، وتم تحرير محاضر متنوعة لجميع حالات التعديات المختلفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم تطبيقا للقرارات الوزارية الخاصة بقانون 119.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا
المنيا إزالة 38 حالة تعدي إجازة عيد الأضحى مراكز المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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