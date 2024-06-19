الأهالي تتسلم جثامين مشجعتي النادي الأهلي من مشرحة مستشفى العامرية

تسلم أهالي مشجعتى فريق النادي الاهلي، جثامينهم من مشرحة مستشفى العامرية العام غرب الاسكندرية، عقب انتهاء النيابة العامة من الكشف الطبي على الجثث لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنهما الي مثواهم الاخير، بعد وفاتهما في حادث تصادم سيارة بالطريق الصحراوي عقب خروجهما من استاد برج العرب بعد انتهاء مباراة النادي الاهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري.

حيث تسلم خال المشجعة الأولى نرجس.ص، والتحرك بها الي محافظة القاهرة، كما تسلمت والدة نورهان.ن، جثمان المشجعة الثانية والتحرك بها الي محافظة المنوفيه، الي مسقط رأسهما لدفنهما في مقابر العائلة.

كان قد انتقل فريق من النيابة العامة بالاسكندرية، الي مكان حادث تصادم سيارة بمشجعتين النادي الاهلي بالطريق الصحراوي عقب خروجهما من استاد برج العرب، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الاستاد، وأمرت بندب خبراء الادلة الجنائية لرفع آثار الحادث والدماء، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

التصريح بدفن الجثتى

وقررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع مشجعتان من جماهير النادي الأهلي في حادث تصادم سيارة بالطريق الصحراوي، عقب خروجهما من استاد برج العرب بعد انتهاء مبارة الأهلي والاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري، والتصريح بدفن الجثث بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ علي سائق السيارة لحين ورود تحريات المباحث والسيارة المستخدمة في الحادث وسؤاله عن ملابسات الواقعة وظروفها، والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث لفحصهم، كما أمرت النيابة العامة بإجراء تحليل مخدرات للسائق للتأكد من تعاطيه لأي مواد مخدرة قبل الحادث من عدمه.

بلاغ بمصرع فتاتين

تلقت مديرية امن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد ورود بلاغ من الأهالى بوجود حادث مرورى ومصابين بطريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوى بالقرب من استاد برح العرب.

انتقال رجال الشرطة

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط قسم شرطة العامرية اول رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وبالمعاينة والفحص تبين وجود فتاتين مصابتين على الأرض، وبسؤال شهود الواقعة قرروا أن الفتاتين صدمتهما سيارة أثناء محاولتهما عبور الطريق عقب خروجهما من الاستاد.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عرابي، مدير مرفق إسعاف الإسكندرية، إن سيارات الإسعاف نقلت فتاتين أصيبا في حادث مروري بالقرب من استاد برج العرب إلى مستشفى العامرية العام، وأعلنت وفاتهما.

وأوضح مصدر طبي بمستشفى العامرية العام، أن الحالتين نورهان.ن، ونرجس.ص، توفت إحداهما أثناء نقلها فيما توفت الاخرى بمجرد وصولها المستشفى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كان قد نعى مجلس ادارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، رئيس النادى، مشجعتين النادي الاهلي المتوفيتين في حادث سير أمام استاد برج العرب، وذلك عقب انتهاء مباراة الفريقين بفوز النادي الاهلي، مساء أمس الثلاء، في استاد برج العرب.

كما أصدر النادي بيان رسمي، نعى فيه المشجعتين، قال فيه مصيلحى إن الحادث أدمى قلوبنا جميعًا، إذ راح ضحيته زهرتان في عمر الشباب، معزيًا مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، وأسر المشجعتين.

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