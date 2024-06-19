الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأهالي تتسلم جثامين مشجعتي النادي الأهلي من مشرحة مستشفى العامرية

جثث مشجعين النادي
جثث مشجعين النادي الاهلي

تسلم أهالي مشجعتى فريق النادي الاهلي، جثامينهم من مشرحة مستشفى العامرية العام غرب الاسكندرية، عقب انتهاء النيابة العامة من الكشف الطبي على الجثث لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنهما الي مثواهم الاخير، بعد وفاتهما في حادث تصادم سيارة بالطريق الصحراوي عقب خروجهما من استاد برج العرب بعد انتهاء مباراة النادي الاهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري.

حيث تسلم خال المشجعة الأولى نرجس.ص، والتحرك بها الي محافظة القاهرة، كما تسلمت والدة نورهان.ن، جثمان المشجعة الثانية والتحرك بها الي محافظة المنوفيه، الي مسقط رأسهما لدفنهما في مقابر العائلة.

كان قد انتقل فريق من النيابة العامة بالاسكندرية، الي مكان حادث تصادم سيارة بمشجعتين النادي الاهلي بالطريق الصحراوي عقب خروجهما من استاد برج العرب، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الاستاد، وأمرت بندب خبراء الادلة الجنائية لرفع آثار الحادث والدماء، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

التصريح بدفن الجثتى

وقررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع مشجعتان من جماهير النادي الأهلي في حادث تصادم سيارة بالطريق الصحراوي، عقب خروجهما من استاد برج العرب بعد انتهاء مبارة الأهلي والاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري، والتصريح بدفن الجثث بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، والتحفظ علي سائق السيارة لحين ورود تحريات المباحث والسيارة المستخدمة في الحادث وسؤاله عن ملابسات الواقعة وظروفها، والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث لفحصهم، كما أمرت النيابة العامة بإجراء تحليل مخدرات للسائق للتأكد من تعاطيه لأي مواد مخدرة قبل الحادث من عدمه.

بلاغ بمصرع فتاتين

تلقت مديرية امن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد ورود بلاغ من الأهالى بوجود حادث مرورى ومصابين بطريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوى بالقرب من استاد برح العرب.

انتقال رجال الشرطة

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط قسم شرطة العامرية اول رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وبالمعاينة والفحص تبين وجود فتاتين مصابتين على الأرض، وبسؤال شهود الواقعة قرروا أن الفتاتين صدمتهما سيارة أثناء محاولتهما عبور الطريق عقب خروجهما من الاستاد.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عرابي، مدير مرفق إسعاف الإسكندرية، إن سيارات الإسعاف نقلت فتاتين أصيبا في حادث مروري بالقرب من استاد برج العرب إلى مستشفى العامرية العام، وأعلنت وفاتهما.

وأوضح مصدر طبي بمستشفى العامرية العام، أن الحالتين نورهان.ن، ونرجس.ص، توفت إحداهما أثناء نقلها فيما توفت الاخرى بمجرد وصولها المستشفى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كان قد نعى مجلس ادارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، رئيس النادى، مشجعتين النادي الاهلي المتوفيتين في حادث سير أمام استاد برج العرب، وذلك عقب انتهاء مباراة الفريقين بفوز النادي الاهلي، مساء أمس الثلاء، في استاد برج العرب.

كما أصدر النادي بيان رسمي، نعى فيه المشجعتين، قال فيه مصيلحى إن الحادث أدمى قلوبنا جميعًا، إذ راح ضحيته زهرتان في عمر الشباب، معزيًا مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، وأسر المشجعتين.

IMG-20240619-WA0008
IMG-20240619-WA0008
IMG-20240619-WA0000
IMG-20240619-WA0000
IMG-20240619-WA0001
IMG-20240619-WA0001
IMG-20240619-WA0009
IMG-20240619-WA0009
IMG-20240619-WA0010
IMG-20240619-WA0010
IMG-20240619-WA0006
IMG-20240619-WA0006
IMG-20240619-WA0007
IMG-20240619-WA0007
الأهالي تتسلم جثامين مشجعتي النادي الأهلي مستشفي العامرية القاهرة الصحراوى

مواد متعلقة

انتشال جثتى غريقين بشاطئ سيدى كرير والبحث عن آخر بشاطئ 21 غرب الإسكندرية

حملات تموينية موسعة على المخابز والمطاحن بالإسكندرية خلال إجازة العيد

انهيار أجزاء من عقار خال من السكان وسط الإسكندرية

تموين الإسكندرية ينشئ غرفة عمليات لمتابعة أعمال المخابز

إصابة شخصين فى سقوط أجزاء من سقف عقار بالإسكندرية

تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة.. قبول دفعة جديدة بمعهد التمريض بالمنتزه شرق الإسكندرية

"تموين الإسكندرية" يشن حملات على المخابز البلدية لضبط المخالفات

ضبط مخالفات متنوعة فى حملة تموينية مكبرة بالإسكندرية

الأكثر قراءة

الأهلى ينتظر موافقة كولر لتوجيه ضربة قاضية لـ"سيراميكا" وإتمام صفقة زد التبادلية

النيابة تعاين مكان حادث مشجعتى نادى الأهلى فى برج العرب

نهال عنبر عن خبر وفاة محيى إسماعيل: حقك عليا (خاص)

انهيار عقار بمنطقة وسط البلد.. وإجراء عاجل من الأمن

وظائف شاغرة بهيئة الرقابة على الصادرات.. موعد والمستندات المطلوبة للتقديم

العثور على جثة صيدلى داخل شقة فى مركز قوص بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

جلال حمام

السلام الحائر.. بين نتنياهو والسنوار

علي ترك

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

"التخوين" ما بعد حكومة الحرب.. "نتنياهو" لـ"بن جفير": أثبت أنكم لا تسربون أسرارنا

أمريكا وإسرائيل.. لعبة "النفى والتأكيد" تكشف أسرار شحنات الأسلحة

اليوم الـ257 للعدوان.. مجازر الاحتلال الإسرائيلى لا تتوقف فى قطاع غزة