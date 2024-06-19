الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حدائق ومتنزهات السويس خالية من المواطنين بسبب ارتفاع درجات الحرارة (صور)

حدائق السويس
حدائق السويس

تسبب ارتفاع درجات الحرارة فى خلو الحدائق والمتنزهات من المواطنين فى رابع أيام عيد الأضحى في السويس.

خلو الحدائق والمتنزهات 

حيث بدت الحدائق والمتنزهات المفتوحة والملاهي خالية تماما من أي اطفال او كبار من صباح اليوم بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وتراجع الاقبال على الكافيهات والمطاعم الموجودة أو القريبة من اماكن المتنزهات والحدائق بمنطقة بورتوفيق والكورنيش الجديد.

وقال محمود حسن، موظف بإحدى شركات القطاع العام، إن التنزه خلال أيام العيد هذا العام كان قاصرا على ساعات المساء بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت سعاد علي، ربة منزل، أن خروج العيد يفقد مذاقه في الأماكن المغلقة المكيفة، ومع ارتفاع درجات الحراري بهذا الشكل يصبح أمرا مستحيلا.

وأشار عبد الله محمد، طالب، إلى أنه لم يتمكن من الخروج من المنزل سوي يوم واحد بسبب امتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ من جديد بعد إجازة العيد مباشرة.

بينما رأت سيدة عبد الغني، موظفة، أنه كان من الضروري أن تترك ابنتها أن تخرج خلال أيام العيد كنوع من تخفيف الضغط النفسي  قبل مواصلة امتحانات الثانوية بعد العيد وقالت: اخواتها الصغيرين ذنبهم ايه.

وشهدت المتنزهات والحدائق المفتوحة خلال أيام عيد الأضحى المبارك اقبالا غير مسبوق خلال فترات المساء وحتى قبيل الفجر، بسبب انعدام فرصة التنزه النهاري بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ويبدأ المواطنون التوافد على الحدائق والمتنزهات منذ الساعة السابعة قبل غروب الشمس لضمان اللحاق بمكان مناسب للاستماع في ظل الزحام غير العادي الذي تشهده السويس مساء كل يوم من ايام العيد.

حيث يحفل ممشى أهل السويس وممشى النخيل وكورنيش السويس الجديد والحدائق المفتوحة عشرات الآلاف من الأطفال والكبار الراغبين في الاستمتاع بنسمات الصيف بالقرب من خليج السويس والمجرى الملاحي للقناة.

حدائق السويس
حدائق السويس
حدائق السويس
حدائق السويس
حدائق السويس
حدائق السويس
حدائق السويس
حدائق السويس
حدائق السويس
حدائق السويس
حدائق السويس
حدائق السويس
حدائق السويس
حدائق السويس
حدائق السويس
حدائق السويس
حدائق السويس
حدائق السويس
حدائق السويس
حدائق السويس
حدائق السويس
حدائق السويس
حدائق السويس
حدائق السويس
حدائق السويس
حدائق السويس
حدائق السويس
حدائق السويس
حدائق السويس
حدائق السويس
حدائق السويس
حدائق السويس
حدائق السويس
حدائق السويس
حدائق السويس
حدائق السويس
حدائق السويس
حدائق السويس
حدائق السويس
حدائق السويس
العيد عيد الأضحى السويس الحدائق درجات الحرارة

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